Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Góp thêm 'món ăn tinh thần' dịp Tết Bính Ngọ, Duy Khánh 'thay lời muốn nói' cho người trẻ đón Xuân xa nhà

SVO - Sau một năm hoạt động hết năng suất, Duy Khánh gửi đến khán giả bộ phim 'Về quê có gì vui 2'. Đây cũng là dự án mà nam nghệ sĩ dành tặng cho tất cả khán giả đã yêu quý mình trong năm qua, cũng như khởi đầu một mùa Tết Bính Ngọ nhiều ý nghĩa.

Năm 2025, Duy Khánh ghi dấu ấn trong lòng khán giả ở nhiều vai trò khác nhau, từ chương trình truyền hình thực tế Gia đình Haha, dự án phim điện ảnh Tay anh giữ một vì sao hợp tác cùng nam diễn viên nổi tiếng Lee Kwang Soo đến MV Mưa sa mạc. Mới đây, anh vừa giành thêm giải Mai vàng 2025 ở hạng mục "Diễn viên hài được yêu thích nhất". Đây là thành quả xứng đáng sau một năm làm việc sáng tạo và đầy nỗ lực của Duy Khánh.

Để đánh dấu một năm thành công rực rỡ như thế, Duy Khánh đã cho ra mắt phần 2 của phim tết Về quê có gì vui 2 trên nền tảng số YouTube. Bộ phim được anh thực hiện trên tinh thần nhẹ nhàng, như một “món ăn tinh thần” dành cho khán giả trong những ngày đầu năm mới.

Bộ phim cũng truyền tải đến khán giả thông điệp, tinh thần đầy ấm áp: "Mỗi người chúng ta đều có nỗi niềm riêng, nhưng chỉ cần còn người thân bên cạnh, thì về quê sẽ luôn là điều vui nhất".

Dù mang màu sắc hài hước, bộ phim vẫn gợi mở nhiều cảm xúc về ngày Tết, đặc biệt với những người trẻ xa nhà. Với Duy Khánh, một người sinh ra và lớn lên tại TP .HCM, Tết đôi khi chỉ đơn giản là những ngày phố xá vắng hơn, thiếu đi sự quây quần của bạn bè thân thiết. Chính vì vậy, Về quê có gì vui 2 cũng là cách anh gửi gắm suy nghĩ rất riêng của mình về hai chữ gia đình.

Về quê có gì vui 2 còn có sự góp mặt của nhiều người đồng nghiệp thân thuộc của Duy Khánh như CARA, Phi Phụng, Jun Phạm, BB Trần, Quang Trung, Minh Tú, Thiên Minh, Quốc Khánh, Hữu Đằng, Bé Bảy, Dương Quốc Mỹ…

Chia sẻ về chi phí đầu tư cho một bộ phim quy tụ dàn sao “hot” và chỉ chiếu miễn phí trên mạng, Duy Khánh cho biết: “Thật ra, phim Tết có nội dung nhẹ nhàng hơn so với các bộ phim webdrama khác, nên chi phí sẽ có khác một chút. Tuy nhiên, Khánh cũng muốn mang đến một sản phẩm thật chỉn chu trong mắt khán giả, còn chi phí thì mình xin phép được giữ kín trong lòng nhé. Nếu nói về con số, nó cũng không phải quá lớn hay quá nhỏ, nhưng đủ để bộ phim này được chỉn chu nhất về mặt hình ảnh”.

Về quê có gì vui 2 còn thể hiện rõ định hướng của Khánh trong thời gian tới khi tiếp tục theo đuổi con đường nghệ sĩ giải trí đa năng, sẵn sàng thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau, miễn là vẫn nhận được sự yêu thương và ủng hộ từ khán giả.

Duy Khánh chia sẻ: “Khánh thấy bản thân mình được “mở ra” nhiều điều mà trước đó từng nghĩ mình không thể làm. Sau một giai đoạn thử sức ở nhiều vai trò khác nhau, Khánh may mắn nhận được nhiều tình yêu thương từ mọi người. Đó là một trong những điều mà Khánh cảm thấy tuyệt vời và luôn trân trọng”.

