'Cặp đôi diễn viên nhạc kịch đẹp nhất xứ Hàn': Bae Na Ra và Han Jae Ah xác nhận hẹn hò

SVO - Bae Na Ra và Han Jae Ah, hai diễn viên từng đóng chung trong các vở nhạc kịch 'Grease', 'Housewarming Concert' và 'Rappaccini’s Garden' xác nhận đang hẹn hò.

Bae Na Ra, người ra mắt năm 2013 với vở nhạc kịch Promise, đã mở rộng phạm vi diễn xuất và xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình khác nhau, bao gồm Weak Hero Class 2, Tastefully Yours, Would You Marry Me? và The Manipulated. Gần đây, anh xuất hiện trong chương trình tạp kỹ Home Alone của đài MBC, chia sẻ cuộc sống thường nhật và thể hiện một khía cạnh mới đầy cuốn hút của mình.

Han Jae Ah ra mắt năm 2017 với vở nhạc kịch Hamlet: Alive. Kể từ đó, cô đã tham gia biểu diễn trong nhiều vở nhạc kịch khác nhau, bao gồm Maybe Happy Ending, West Side Story, Paris Bangjip và Winter Wanderer, và hiện đang góp mặt trong vở nhạc kịch Kinky Boots.