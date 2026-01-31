Huỳnh Lập khiến khán giả mong chờ Tết khi quy tụ 'dàn sao' đông đúc trong dự án năm mới

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - Huỳnh Lập gây chú ý khi tung trailer phim chiếu mạng 'Cậu Út cậu con Cúc' mùa 5, quy tụ dàn khách mời 'khủng' chưa từng thấy.

Ra mắt từ phần đầu tiên như một dự án giải trí dành riêng cho mùa Tết, Cậu Út cậu con Cúc nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ không khí gia đình ấm áp, màu sắc Nam Bộ gần gũi và những câu chuyện đời thường giàu cảm xúc.

1000040969.jpg

Không chạy theo xu hướng gây sốc hay kịch tính hóa drama, phim kể câu chuyện Tết bằng tiếng cười nhẹ nhàng, sự thấu cảm và gửi gắm những giá trị sum vầy quen thuộc.

1000040972.jpg

Theo hé lộ từ trailer và poster, Cậu Út cậu con Cúc mùa 5 tiếp tục giữ trọn không khí vui tươi, rộn ràng đặc trưng của ngày Tết. Đồng thời, phim mở ra những câu chuyện mới phản ánh chuyển động của đời sống gia đình hiện đại trong bối cảnh truyền thống.

1000040973.jpg

Mùa 5 tiếp tục quy tụ dàn diễn viên, bên cạnh các nghệ sĩ gắn bó xuyên suốt nhiều mùa gồm: NSƯT Kim Phương, Huỳnh Lập, Puka, Lâm Vỹ Dạ, Duy Khánh, Gin Tuấn Kiệt, Chị Ca Nô, Ngọc Xuyên, phim còn có sự tham gia của nhiều khách mời khác.

1000040976.jpg

Sự trở lại của dàn cast quen thuộc và dàn khách mời "khủng" góp phần cùng nhau giữ trọn tinh thần đoàn viên của phim.

1000040974.jpg

Chia sẻ về lý do duy trì series suốt nhiều năm, Huỳnh Lập cho biết, điều anh quan tâm nhất không nằm ở lượt xem của phim, mà ở cảm xúc khán giả khi thưởng thức bộ phim trong những ngày đầu năm.

1000040979.jpg

“Tết là thời điểm gia đình ăn uống, dọn dẹp nhà cửa. Tôi mong Cậu Út cậu con Cúc có thể được bật lên trong khoảnh khắc đó của mỗi gia đình, để mọi người cùng cười, cùng thấy mình đâu đó trong câu chuyện", Huỳnh Lập chia sẻ.

1000040975.jpg

Huỳnh Lập cũng cho biết: “Mỗi mùa phim đều được tôi và ê kíp chuẩn bị kỹ lưỡng từ rất sớm, kịch bản được chỉnh sửa nhiều lần để giữ được tinh thần gia đình nhưng vẫn tránh lặp lại chính mình. Khó nhất là làm sao để vẫn quen mà không cũ, vẫn vui nhưng không hời hợt. Bởi khi khán giả quay lại xem mùa mới, họ không chỉ xem phim, mà còn gặp lại những người quen của mình".

Bình Nguyễn
