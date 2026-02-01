Xúc động với cách Phan Đinh Tùng làm khán giả thấm thía ý nghĩa ngày Tết đoàn viên

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bình Nguyễn
SVO - Những ngày cận Tết Bính Ngọ, Phan Đinh Tùng mang đến những cảm xúc đặc biệt về những người con xa xứ đón Xuân qua ca khúc 'Nước ngoài'.

Giữa những ngày cận Tết, ca sĩ Phan Đinh Tùng làm mới "bản hit" Nước ngoài của Phan Mạnh Quỳnh. Đây là sản phẩm thuộc dự án Đinh Music, như một lời tự sự dành cho những người không thể về nhà đúng dịp Tết đoàn viên.

od-02334-2.jpg

Phan Đinh Tùng chọn ca khúc này bởi tính chân thật và tình yêu quê hương. Anh dõi theo dòng chảy cuộc sống, nhìn thấy làn sóng người Việt rời quê hương đi xuất khẩu lao động, đi tìm cơ hội nơi xứ người. Đằng sau những hy vọng như đổi đời, gửi tiền về nhà, lại là những tháng ngày cô độc, những mùa Đông lạnh lẽo, những cái Tết chỉ có màn hình điện thoại và vài phút gọi vội về quê.

img-20260131-222351.jpg

Ca khúc của Phan Mạnh Quỳnh vốn đã là một bản nhạc nhiều suy tư. Qua cách xử lý của Phan Đinh Tùng đã mang lại thông điệp đầy ý nghĩa về cuộc sống của những người con tha phương, đồng thời nhắc người trẻ rằng, dịp Tết thì ai cũng muốn về quê sum vầy cùng gia đình.

od-02929-2.jpg

Nếu bản gốc mang dáng dấp một lời kể mộc mạc, thì phiên bản của Phan Đinh Tùng được khoác lên "chiếc áo" orchestra trang trọng. Âm thanh của các loại nhạc cụ như trống, cello, violin, piano hòa quyện, tạo nên những lớp cảm xúc dâng trào, như chính hành trình của những người con xa xứ.

od-03012-1-2.jpg

Phan Đinh Tùng tin rằng, Nước ngoài như lời nhắc nhở người trẻ hãy đi xa bằng khát vọng, nhưng đừng quên gốc rễ. Với những ai đang là trụ cột gia đình, bài hát này như một cái ôm tinh thần, rằng sự nỗ lực ấy không vô nghĩa. Còn với những người mẹ, người cha có con ở nước ngoài, bài hát là lời thủ thỉ về sự chờ đợi của đấng sinh thành, mong con luôn bình an nơi xứ người.

od-02579-1-2.jpg

MV Nước ngoài dưới bàn tay đạo diễn Mr. Tô, không kể câu chuyện của nhiều người con xa xứ. Đó là thực tế cuộc sống không "màu hồng". Nhưng rất cần được nói ra, nhất là khi Tết về, người ta càng thấm thía hai chữ đoàn viên.

od-02432-2.jpg

Phan Đinh Tùng chia sẻ: "Với MV Nước ngoài, tôi muốn hiện thực câu chuyện của những người con xa quê, xa gia đình để đi nước ngoài kiếm mưu sinh. Ở nơi xứ người, những người con ấy lặng lẽ làm việc qua ngày, chỉ mong mỗi cuộc gọi về nhà đủ để cha mẹ yên lòng".

Bình Nguyễn
#Phan Đình Tùng #ca sĩ Phan Đình Tùng #Nước ngoài #Tết 2026 #Tết Bính Ngọ #Xuân về #Tết đoàn viên

