Cuộc đua tứ mã đầy gay cấn của phim chiếu rạp Việt mùa Tết 2026

Góp mặt trên đường đua phim Việt mùa Tết 2026 gồm có Thỏ ơi, Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho và Mùi phở. Cả 4 phim đều khởi chiếu vào mùng 1 Tết Nguyên đán (17/2/2026 Dương lịch). Nhìn vào những thông tin được các ê kíp phim công bố trước ngày công chiếu, có thể thấy được đối tượng khán giả mà mỗi phim hướng đến.

Thỏ ơi của đạo diễn Trấn Thành đã công bố đàn diễn viên chính gồm toàn những “ngôi sao trẻ” như Văn Mai Hương, Lyly, Pháo, Quốc Anh… Lần này, Trấn Thành cũng đảm nhận vai chính trong phim của mình. Như mỗi mùa Tết, phim của Trấn Thành luôn gây tò mò cho khán giả, bởi anh “cài cắm” nhiều yếu tố bất ngờ.

Nhìn vào dàn diễn viên của Thỏ ơi, trừ Trấn Thành ra, còn lại đều là những tên tuổi mới. Với những gương mặt trẻ này thì đối tượng khán giả gen Z sẽ là mục tiêu lý tưởng mà phim hướng đến. Tuy nhiên, có không ít tranh cãi, liệu rằng, để dàn ca sĩ đóng chính phim Tết thì có thật sự đủ tạo nên chất lượng cho phim. Nói đi cũng phải nói lại, với dàn cast này, bộ phim sẽ còn có lượng fan hùng hậu từ hai chương trình Anh trai say hi và Em xinh say hi.

Thỏ ơi có lợi thế rất lớn, đó chính là thương hiệu Trấn Thành. Bản thân vị đạo diễn này vốn đã là gương mặt đại chúng, là “ngôi sao phòng vé” của mỗi mùa phim Tết. Nhưng đi cùng với đó là bất lợi vì phim của anh dễ tạo ra làn sóng tranh cãi.

Ví dụ điển hình chính là Bộ tứ báo thủ, chiếu Tết 2025, đã tạo ra phản ứng tiêu cực khi dàn diễn viên phản ứng lại với những lời góp ý của khán giả sau khi xem phim. Do vậy, hy vọng ê kíp Thỏ ơi sẽ “cầm cương” thật chắc trước mỗi đợt truyền thông, tránh mắc lại sai lầm như thế.

Nhà ba tôi một phòng là phim Tết Bính Ngọ công bố thông tin khá nhỏ giọt. Ngoài Trường Giang, Anh Tú Atus, Minh Anh, đến thời điểm này, ê kíp chưa giới thiệu hết dàn diễn viên tham gia. Đây cũng có thể là một cách truyền thông để tăng sự tò mò của khán giả dành cho bộ phim. Bên cạnh đó, những "ngôi sao" của show 2 ngày 1 đêm như HIEUTHUHAI, Cris Phan, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm sẽ đóng góp thêm khả năng kéo fan ra rạp ủng hộ Trường Giang.

Sự trở lại của Trường Giang chính là sức hút lớn nhất của dự án này. Sau “cú ngã” 30 chưa phải là Tết vào năm 2020, Nhà ba tôi một phòng là màn trở lại đáng chú ý của Trường Giang ở cả vai trò đạo diễn lẫn diễn viên. Là tên tuổi thành danh từ hài kịch lẫn các chương trình truyền hình thực tế, Trường Giang chính là “thỏi nam châm” kéo khán giả đến rạp.

Không chỉ vậy, Nhà ba tôi một phòng đánh dấu "những lần đầu tiên" của phim Tết, như Trường Giang lần đầu tiên làm đạo diễn, lần đầu tiền kết hợp với Anh Tú Atus. Một lợi thế nữa chính là bộ phim được gắn nhãn K - tức là phim được phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi, với điều kiện phải xem cùng cha, mẹ hoặc người giám hộ. Điều này giúp phim tiếp cận lượng khán giả rộng hơn.

“Đứa con tinh thần” của Trường Giang sẽ được lòng các khán giả bình dân vì các yếu tố gần gũi, quen thuộc với cuộc sống. Tuy nhiên, chính đề tài quá quen thuộc như thế cũng là bất lợi cho Trường Giang. Bởi nếu phim vẫn áp dụng cách thức làm phim cũ kỹ, tình tiết mâu thuẫn thế hệ nhàm chán sẽ khiến khán giả “ngán”.

Trong khi đó, Báu vật trời cho sở hữu cặp đôi “ngôi sao trăm tỷ” Tuấn Trần và Phương Anh Đào. Cả hai diễn viên này không chỉ chứng minh thực lực diễn xuất, mà còn là “bảo chứng doanh thu” phòng vé qua các phim mà họ từng tham gia. Bên cạnh đó, phim của đạo diễn Lê Thanh Sơn còn có sự góp của những tên tuổi như nghệ sĩ Trung Dân, Võ Tấn Phát, Quách Ngọc Ngoan…

Khác với Thỏ ơi và Nhà ba tôi một phòng, câu chuyện phim Báu vật trời cho mang tính chất xã hội, đời sống. Đây là yếu tố đặc biệt như một “gia vị lạ” của thị trường phim Tết năm nay. Không còn gói gọn trong việc khai thác đề tài showbiz, gia đình, phim còn mang đến giá trị về văn hóa truyền thống của vùng biển Việt Nam.

So với Thỏ ơi và Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho có thiếu “ngôi sao” mang tính đại chúng nhưng đổi lại, dàn diễn viên của phim khá đồng đều về mặt diễn xuất. Ngoài ra, yếu tố hành động của Báu vật trời cho cũng là đểm cộng lớn, khi chất liệu này đang được khán giả đón nhận với nhiều phim có doanh thu tốt như Truy tìm long diên hương, Thiên đường máu.

Nghệ sĩ Xuân Hinh và Thu Trang chính là điểm sáng của Mùi phở trên đường đua phim Tết 2026. Cả hai “ngôi sao” này đều là tên tuổi phủ sóng rộng khắp ở miền Nam lẫn miền Bắc. Sự kết hợp của hai nghệ sĩ đình đám làng hài là điểm nhấn thú vị cho dự án này. Và đây cũng phim Tết 2026 được gắn nhãn K nên các thế hệ trong gia đình có thêm lựa chọn khi cùng ra rạp.

Như tên phim, đề tài về ẩm thực của Mùi phở đôi khi sẽ là điều khiến khán giả đắn đo khi móc hầu bao. Chưa kể, chiến lược truyền thông của phim trước ngày công chiếu tạo cảm giác như hướng đến khán giả khu vực miền Bắc nhiều hơn. Đây cũng có thể xem là thị trường chủ lực của Mùi phở. Lần đầu tiên cầm trịch một phim điện ảnh chiếu Tết, Minh Beta cũng tạo nhiều tò mò cho khán giả.

Thị trường phim Tết luôn là “chiếc bánh thơm ngon” cho các nhà làm phim. Đây cũng là một trong những mùa phim ăn nên làm ra, giúp nhiều diễn viên tỏa sáng, nếu tác phẩm thành công. Thỏ ơi, Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho và Mùi phở đều có chiến lược truyền thông mạnh và bài bản từ rất sớm. Cuộc cạnh tranh phim Tết năm nay gay cấn hơn bởi các dự án đều có thế mạnh riêng. Nhưng yếu tố then chốt luôn được xem là “chìa khóa” để "lật ngược ván cờ" trong mùa phim Tết chính ở hiệu ứng truyền miệng.

Khán giả là người quyết định thắng bại của một bộ phim. Dù chiến lược truyền thông chi “khủng” cỡ nào mà không đi đôi với chất lượng tương xứng thì chuyện khán giả “quay lưng” là điều hiển nhiên. Dễ thấy nhất là thành công của Nụ hôn bạc tỷ, chiếu Tết 2025 của đạo diễn Thu Trang. Dự án này đã tận dụng rất tốt hiệu ứng truyền miệng của khán giả, từ đó giúp phim có doanh thu vượt ngoài dự kiến.

Giờ đây, khán giả ra rạp xem phim không chỉ để nhìn ngắm các “ngôi sao”, các thần tượng, mà họ cần thêm sự độc đáo, sáng tạo để thật sự tạo được sức hút. Quy mô đầu tư hay sở hữu dàn diễn viên đình đám chỉ là bước đầu tiên để khán giả chú ý tới phim. Nhưng kịch bản tốt mới là điều tiên quyết để không bị “hụt hơi” trên đường đua phim Tết cam go này. Cùng chờ xem, trong tứ mã này, ai sẽ về đích thành công, ai sẽ là "chú ngựa ô" của mùa phim Tết 2026.