C-biz vẫn 'đau đầu' với vụ việc của Kim Thần

SVO - Vụ bê bối che giấu hành vi gây tai nạn rồi bỏ chạy của Kim Thần không những không lắng xuống sau khi cô lên tiếng, ngược lại, nó còn tiếp tục leo thang và thậm chí gây ra tác động tiêu cực rất lớn.

Một cựu cảnh sát trong ngành đã lên tiếng, chỉ ra rằng, hành động của Kim Thần cấu thành tội gây tai nạn rồi bỏ chạy và cô nên bị trừng phạt.

Kim Thần thậm chí còn có thời gian để thay đổi ảnh đại diện, dường như không hề nao núng trước việc vụ che đậy tai nạn gây chết người bị phanh phui. Bài đăng dài dòng của cô, được viết một cách nhanh chóng, đã đổ hết mọi lỗi lên vai trợ lý của mình, trong khi bản thân Kim Thần vẫn chưa phải đối mặt với bất kỳ hình phạt nào.

Thậm chí, còn có một số nguồn tin cố gắng che đậy, cho rằng Kim Thần luôn yêu động vật và tai nạn xảy ra vì một con chó nhỏ đột nhiên lao ra đường, và rằng "không ai bị thương", và "việc đến bệnh viện trước khi bị thương không được tính là bỏ trốn khỏi hiện trường". Một số phương tiện truyền thông cũng tham gia vào việc này, lan truyền ý kiến ​​cho rằng, Kim Thần sở hữu và yêu chó. Theo thông tin, các vấn đề khác vẫn đang được điều tra. Và cư dân mạng suy đoán rằng, chính vì cuộc điều tra vẫn đang diễn ra nên một bộ phận người hâm mộ đang vội vàng sử dụng các công cụ mạng để minh oan cho cô ấy.

Một người trong ngành đã lên tiếng thảo luận về khía cạnh pháp lý trong vụ việc của Kim Thần, khẳng định thẳng thắn rằng, hành động của Kim Thần cấu thành tội bỏ chạy sau tai nạn. Là người lái xe và là người duy nhất chịu trách nhiệm về vụ tai nạn, Kim Thần đã không trình diện cảnh sát trong hơn mười tháng sau tai nạn, điều này cấu thành tội bỏ chạy sau tai nạn.

Hơn nữa, vụ tai nạn liên quan đến Kim Thần vẫn nằm trong thời hạn hai năm để điều tra trách nhiệm pháp lý, và Kim Thần là một người bình thường có đủ khả năng chịu trách nhiệm, vì vậy, cần phải bị trừng phạt: "Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật; người dân thường cũng nên bị trừng phạt, và người nổi tiếng cũng vậy".

Hiện tại, vẫn chưa có hình phạt công khai nào được đưa ra đối với vụ tai nạn gây chết người rồi bỏ chạy của Kim Thần, điều này đã vấp phải sự chỉ trích đáng kể từ cư dân mạng. Vì cuộc điều tra đã hoàn tất và chính Kim Thần đã lên tiếng thừa nhận việc rời khỏi hiện trường ngay sau tai nạn và để trợ lý của mình nhận tội thay, vậy tại sao vẫn chưa có hình phạt cụ thể nào được đưa ra?

Rõ ràng, phản hồi và tuyên bố của Kim Thần khó có thể dập tắt được những tranh cãi sau đó. Trong vụ bê bối che đậy tai nạn gây chết người rồi bỏ trốn này, Kim Thần, người chịu trách nhiệm về vụ tai nạn, không chỉ cần phải xin lỗi ngay lập tức mà các hình phạt liên quan đến cô ấy cũng cần được công khai để dư luận xem xét, nhằm cảnh báo những người khác.

Cuối cùng, cư dân mạng không quan tâm đến việc tai nạn của Kim Thần xảy ra như thế nào, mà là liệu với tư cách là người nổi tiếng, cô ấy có bị trừng phạt theo đúng quy định của các vụ bỏ chạy sau khi gây tai nạn và nhận lỗi về mình hay không. Danh tiếng không phải là tấm khiên bảo vệ, và cũng không nên ban cho cô ấy đặc quyền. Nếu không, những sự việc tương tự xảy ra nữa trong ngành giải trí sẽ tạo ra một tiền lệ xấu.

Cư dân mạng cũng bày tỏ rằng, cuộc điều tra về vụ việc của Kim Thần cần được tiến hành sâu rộng hơn, và động cơ của người trợ lý khi nhận lỗi thay cần có lời giải thích hợp lý. Hành động kiêu ngạo trước công chúng chỉ càng gây ra nhiều tác động tiêu cực hơn.