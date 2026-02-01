Vụ scandal của Cha Eun Woo: Sự khác biệt về mặt pháp lý giữa việc tránh thuế và trốn thuế

SVO - Hiệp hội Người đóng thuế Hàn Quốc lên tiếng bảo vệ Cha Eun Woo trước cáo buộc trốn thuế. Và cuộc chiến này dường như sẽ còn rất lâu mới có hồi kết.

Hiệp hội Người đóng thuế Hàn Quốc (KTA) đã đưa ra tuyên bố bảo vệ nam diễn viên Cha Eun Woo trước những cáo buộc trốn thuế, cho rằng việc tránh thuế là một quyền hợp pháp và cần phải duy trì nguyên tắc suy đoán vô tội.

KTA nhấn mạnh sự khác biệt về mặt pháp lý giữa việc tránh thuế và trốn thuế. Hiệp hội dẫn chứng các tiền lệ pháp lý của Hoa Kỳ công nhận quyền của người đóng thuế trong việc giảm thiểu thuế một cách hợp pháp: "Tránh thuế liên quan đến việc sử dụng các kẽ hở pháp luật để giảm thiểu nghĩa vụ thuế. Cho đến khi Tòa án Tối cao xác nhận tính bất hợp pháp, nó không thể bị coi là trốn thuế một cách vội vàng".

Đáp lại những lời chỉ trích về việc Cha Eun Woo thành lập công ty dưới tên mẹ mình, KTA cho biết, việc thành lập công ty để tiết kiệm thuế không phải là bất hợp pháp: "Việc dán nhãn một doanh nghiệp là 'công ty ma' chỉ vì nó thiếu cơ sở vật chất thực tế vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội".

Hiệp hội đã dẫn chứng một phán quyết trước đó của Tòa án Tối cao liên quan đến một chuỗi cửa hàng gà rán, trong đó đã lật ngược bản án của tòa án cấp dưới sau khi xác định doanh nghiệp đó có hoạt động kinh doanh thực chất.

KTA cũng đã đề cập đến vấn đề hóa đơn thuế giả mạo. Cơ quan này thừa nhận việc lập hóa đơn mà không cung cấp dịch vụ là hành vi phạm tội ở Hàn Quốc, nhưng lưu ý rằng, các hành vi tương tự không bị coi là tội phạm ở nhiều quốc gia châu Âu, do sự khác biệt trong hệ thống hóa đơn.

Nhóm này kịch liệt lên án việc rò rỉ thông tin thuế của Cha Eun Woo. Theo Luật Khung về Thuế Quốc gia, việc tiết lộ dữ liệu thuế bí mật là bất hợp pháp. KTA cho biết: "Thông tin chi tiết về việc kiểm toán thuế của người nổi tiếng hiếm khi được tiết lộ, nếu không có sự rò rỉ từ phía cơ quan thuế", đồng thời cáo buộc Cục Thuế Quốc gia (NTS) tắc trách vì không điều tra nguồn gốc vụ rò rỉ.

KTA cũng chỉ trích hệ thống thuế hà khắc của Hàn Quốc, cho rằng các hình phạt quá mức đẩy người nộp thuế vào tình trạng nợ thuế. Họ chỉ ra rằng, tổng mức phạt cho việc khai thiếu và chậm thanh toán có thể vượt quá 120% số thuế ban đầu, và khi tính thêm các khoản phí khác, tổng mức phạt có thể vượt quá 200%.

KTA lưu ý rằng, tỷ lệ nợ thuế của người có thu nhập cao đạt 25,3% vào năm 2024, cho rằng sự gia tăng này là do các hình phạt khắc nghiệt. Điều này trái ngược với các quốc gia như Thụy Điển, nơi hạn chế các hình phạt quá mức theo nguyên tắc tương xứng.

KTA cũng chỉ trích chương trình khuyến khích năm 2023 của NTS, trong đó thưởng cho các cán bộ thuế 10% số tiền thu được, cho rằng, chương trình này khuyến khích các cuộc kiểm toán mạnh tay. Nhóm này chỉ ra rằng, các quốc gia như Mỹ đã cấm sử dụng chỉ tiêu thu thuế trong đánh giá hiệu quả hoạt động.

Dẫn chứng tiền lệ của Tòa án Tối cao, Hiệp hội cho biết, bất kỳ việc đánh giá thuế nào cũng không hợp lệ, nếu cuộc kiểm toán thiếu căn cứ chính đáng hoặc vi phạm thủ tục tố tụng. Hiệp hội cũng cho biết thêm, các nhà điều tra thường không đưa ra lời giải thích rõ ràng về việc khởi xướng kiểm toán: "Lý do những cá nhân giàu có như Cha Eun Woo lo sợ bị kiểm toán thuế không chỉ đơn thuần là gánh nặng tài chính, mà còn là các hình phạt hình sự quá nặng, có thể bao gồm án tù chung thân đối với hành vi trốn thuế có chủ ý", KTA cho biết, so sánh luật pháp nghiêm ngặt của Hàn Quốc với luật pháp Thụy Điển, nơi giới hạn các biện pháp trừng phạt theo nguyên tắc tương xứng: "Ngay cả khi có vi phạm xảy ra, hình phạt cũng nên nằm trong phạm vi hợp lý và cho phép có cơ hội phục hồi. Việc thu thuế quá mức và các biện pháp trừng phạt hình sự làm suy yếu lòng tin của công chúng vào hệ thống thuế".

Trước đó, Luật sư Jeong Gi Kim phát biểu trên chương trình Hồ sơ bí mật vụ án của luật sư Won Hwa Lee của đài YTN Radio, ngày 30/1: "20 tỷ won là khoản tiền phạt lớn nhất từng được áp đặt đối với một người nổi tiếng Hàn Quốc và là một trong những khoản tiền lớn nhất trên toàn cầu. Thu nhập của Cha Eun Woo có thể ít nhất là 100 tỷ won. Cần phải chứng minh rằng, công ty của mẹ anh ấy không phải là công ty 'ma' mà là một thực thể có thật, thực hiện các nhiệm vụ quản lý. Việc trình bày bằng chứng cụ thể, chẳng hạn như hồ sơ lương nhân viên, hợp đồng thuê văn phòng và hồ sơ quản lý lịch trình hoạt động, là rất cần thiết".

Luật sư Jeong Gi Kim dự đoán: "Nếu không có nhân viên nào tại địa chỉ đó hoặc nếu công ty chỉ nhận 'hoa hồng' mà không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào, thì rất khó để lật ngược quyết định của Cục Thuế Quốc gia, rằng đó là một công ty ma".

"Một lỗi tính toán thuế đơn giản có thể chỉ bị phạt tiền, nhưng nếu phát hiện hành vi gian lận có chủ ý, vụ việc có thể bị báo cáo cho cơ quan công tố và phải đối mặt với các hình phạt hình sự. Nếu chứng minh được hành vi gian lận, chẳng hạn như phát hành hóa đơn thuế giả hoặc thao túng sổ sách kế toán, thì đó là một vấn đề rất nghiêm trọng, có thể bị phạt tù hoặc phạt tiền vì vi phạm Luật Trốn thuế. Nếu số thuế trốn vượt quá 1 tỷ won, thì áp dụng Luật Hình phạt tăng nặng đối với các tội phạm cụ thể, có thể bị phạt tù chung thân hoặc tối thiểu 5 năm tù. Trong trường hợp này, không chỉ người mẹ, người đại diện của công ty, mà cả Cha Eun Woo, người hưởng lợi thực sự, cũng có thể bị điều tra và trừng phạt với tư cách là đồng phạm. Câu hỏi mấu chốt là ai đã dàn dựng và phê duyệt hành vi hiện đang bị nghi ngờ là trốn thuế này".

Trước đó, Cha Eun Woo đã đăng tải một bức ảnh về nhà hàng lươn trên Instagram. "Mặc dù việc quảng cáo một nhà hàng tự nó không phải là hành vi trốn thuế, nhưng nó có thể đóng vai trò là bằng chứng gián tiếp mạnh mẽ trong một phiên tòa chứng minh 'cố tình che giấu bản chất thực sự của công ty'", ông giải thích thêm. "Việc che giấu sự thật rằng đó là một nhà hàng gia đình và quảng cáo nó như một địa điểm quen thuộc của khách hàng không chỉ đáng bị chỉ trích về mặt đạo đức vì lừa dối công chúng, mà còn là bằng chứng tự chứng minh rằng, địa điểm được đề cập là một nhà hàng, chứ không phải một văn phòng thực sự. Điều này sẽ là bằng chứng quan trọng củng cố lập luận của Cơ quan Thuế Quốc gia rằng, công ty này là một trò lừa đảo".