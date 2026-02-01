Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

IU và Lee Jong Suk: Từ cặp đôi ngoài đời thực đến đối thủ trên màn ảnh

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Một trong những cặp đôi nổi tiếng được bàn tán nhiều nhất Hàn Quốc sắp có một cuộc đối đầu khác thường trong năm nay, không phải ngoài đời thực, mà là trên màn ảnh.

IU và Lee Jong Suk, cặp đôi công khai hẹn hò từ năm 2022, dự kiến ​​sẽ ra mắt hai dự án chính vào năm 2026, thu hút sự chú ý đến điều mà người hâm mộ gọi là "cuộc cạnh tranh trớ trêu' giữa hai ngôi sao năng suất nhất của ngành giải trí. Cặp đôi lâu năm này, hiện đã bên nhau được bốn năm, sẽ cùng nhau đảm nhận vai chính trong hai bộ phim tình cảm giả tưởng đình đám, được các đài truyền hình lớn và các nền tảng phát trực tuyến toàn cầu đầu tư.

93acb570-4428-448e-9779-e1eb0cc847fc.jpg
IU và Jungkook được tạp chí Rolling Stone vinh danh là một trong "200 ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại".

IU sẽ trở lại màn ảnh nhỏ vào tháng Tư, với bộ phim truyền hình mới của MBC phát sóng vào thứ Sáu và thứ Bảy, Perfect Crown (Vương miện Hoàn hảo). Sau thành công của bộ phim When Life Gives You Tangerines (Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) trên Netflix, một bộ phim tình cảm lịch sử đóng cùng Park Bo Gum, lần này cô thử sức với một thể loại khác, phim tình cảm lịch sử giả tưởng pha trộn giữa chính trị hoàng gia và tình yêu.

5vd1ly-3f.jpg

Trong phim, IU vào vai Sung Hee Joo, một tiểu thư thừa kế giàu có, người sở hữu mọi thứ trừ thân phận quý tộc. Quyết tâm leo lên nấc thang xã hội, cô bước vào cuộc hôn nhân chiến lược với Hoàng tử Ian, do Byeon Woo Seok thủ vai, mở đường cho một chuyện tình hoàng gia không theo khuôn mẫu.

9608f901-2d0a-4343-b9bb-8f2c5d00340d.jpg

Sự mong chờ đặc biệt cao dành cho màn kết hợp giữa IU và Byeon, một trong những diễn viên đang lên nhanh nhất Hàn Quốc. Byeon nổi lên như một ngôi sao nhờ bộ phim truyền hình ăn khách Lovely Runner của đài tvN, bộ phim đã trở thành hiện tượng văn hóa và khẳng định vị thế của anh như một nam chính hàng đầu. Người hâm mộ đang theo dõi sát sao sự tương tác trên màn ảnh của hai ngôi sao trong bối cảnh giả tưởng.

Trong khi đó, Lee Jong Suk sẽ trở lại với khán giả qua loạt phim gốc The Remarried Empress của Disney+, sau vai diễn trong bộ phim Law and the City năm ngoái. Dựa trên một tiểu thuyết mạng nổi tiếng, loạt phim đã thu hút sự chú ý ngay từ đầu nhờ dàn diễn viên toàn 'sao', gồm Shin Min Ah, Ju Ji Hoon và Lee Se Young.

ndkgdj-3f.jpg
dbd14853-5056-436e-96ae-1bb12f2df11b.jpg

The Remarried Empress kể về câu chuyện của Navier, hoàng hậu của Đông Đế quốc, người bị Hoàng đế Sovieshu ly dị sau khi ông phải lòng một nô lệ bỏ trốn tên là Rashta. Từ chối chấp nhận số phận, Navier yêu cầu được tái hôn với Heinrey, hoàng tử của Tây Vương quốc. Lee Jong Suk vào vai Heinrey, đóng cặp với Shin Min Ah trong bộ phim tình cảm giả tưởng này. Sự chú ý dành cho loạt phim này càng tăng cao, sau khi đoạn teaser hé lộ phong cách và hình ảnh lấy cảm hứng từ hoàng gia của Lee, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và cộng đồng người hâm mộ.

Với việc cả IU và Lee Jong Suk đều tiếp tục đảm nhận vai chính trong các dự án lớn năm nay, cặp đôi này tiếp tục thể hiện hình ảnh một "cặp đôi quyền lực chăm chỉ" theo cách người hâm mộ mô tả. Dù vẫn là bạn yêu ngoài đời thực, nhưng các dự án riêng giờ đây đặt họ vào thế 'đối đầu' trực tiếp, khiến khán giả phải đánh giá xem câu chuyện nào sẽ gây được tiếng vang mạnh mẽ hơn trong năm 2026.

Tuệ Nghi
#Cuộc cạnh tranh diễn xuất IU và Lee Jong Suk #Dự án phim tình cảm giả tưởng Hàn Quốc #Sự trở lại màn ảnh của IU và Lee Jong Suk #Cặp đôi nổi tiếng ngoài đời thực đối đầu trên màn ảnh #Chuyển thể từ tiểu thuyết mạng trong phim Hàn #Phim lịch sử giả tưởng và chính trị hoàng gia #Sự kết hợp diễn viên trẻ triển vọng Hàn Quốc #Ảnh hưởng của các dự án phim lớn đến cộng đồng fan #Chủ đề tình yêu hoàng gia và chiến lược hôn nhân #Cuộc đua thành công giữa các dự án phim năm 2026

