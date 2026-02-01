8 'dấu ấn' nổi bật của phim Hàn trong tháng Hai

SVO - Tết Nguyên đán đang đến gần, và ngành công nghiệp phim truyền hình Hàn Quốc đang tung ra một loạt bộ phim mới đa dạng, với nhiều thể loại khác nhau, từ lãng mạn, hài gia đình đến phim hình sự và bí ẩn đen tối.

Honour: Cuộc chiến không khoan nhượng của ba nữ luật sư

Lee Na Young có một vai diễn hiếm hoi trên màn ảnh trong bộ phim hình sự Honour, đóng cùng Jung Eun Chae và Lee Chung Ah, trong câu chuyện về ba người bạn Đại học nay làm việc cho một công ty luật chuyên về các vụ án liên quan đến nạn nhân nữ.

Một bí mật từ 20 năm trước, điều mà Yun Ra Yeong (Lee Na Young) , Kang Sin Jae (Jung Eun Chae) và Hwang Hyeon Jin (Lee Chung Ah) không thể tiết lộ với bất kỳ ai, bỗng trỗi dậy và làm đảo lộn cuộc sống của những người phụ nữ này. Họ nghiến răng chiến đấu, thể hiện sự đoàn kết và kiên cường không thể bị phá vỡ.

Đạo diễn bởi Park Gun Ho (Dongjae: The Good or the Bastard) và biên kịch bởi Park Ga-yeon (Train), Honour là phiên bản làm lại của loạt phim truyền hình Thụy Điển Heder năm 2019. Phim gồm 12 tập, sẽ được phát sóng trên ENA, bắt đầu từ ngày 2/2.

Bloody Flower: 'Cú hích' đầu tiên của Disney+ năm 2026

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên của Disney+ năm 2026 là một phiên bản khác của thể loại phim kinh dị, tập trung vào phiên tòa xét xử một kẻ sát nhân hàng loạt, kẻ tuyên bố đã gây ra tội ác của mình để phát triển phương pháp điều trị các bệnh nan y.

Ryeoun (Twinkling Watermelon) vào vai Lee Woo-gyeom, thần đồng y học đã cướp đi 17 sinh mạng, trong khi Sung Dong-il (Typhoon Family) là luật sư phải bảo vệ anh ta để cứu con gái đang bị bệnh. Keum Sae-rok (The Interest of Love) vào vai nữ công tố viên kiên quyết, người chỉ có thể chứng minh bản thân bằng cách giành được án tử hình trong vụ án này.

"Bloody Flower" sẽ ra mắt vào ngày 4/2, phát sóng hai tập mỗi tuần, tổng cộng tám tập.

Our Universe: 'Điều kỳ diệu' 20 tháng tuổi

Bae In Hyuk vào vai Sun Tae Hyeong, một nhiếp ảnh gia đang lên, còn Roh Jeong Eui vào vai Woo Hyun Jin, một người đang tìm việc vốn không mấy hòa thuận. Nhưng khi một vụ tai nạn xe hơi cướp đi sinh mạng bố mẹ đứa cháu ruột của mình, cả hai phải đoàn kết để nuôi dạy đứa trẻ mồ côi 20 tháng tuổi bị bỏ lại. Hai người từng là đối thủ thích nghi với hoàn cảnh mới, giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn của việc làm cha mẹ. Đồng thời, mối quan hệ của họ cũng bắt đầu thay đổi.

Phim gồm 12 tập sẽ được phát sóng trên tvN, bắt đầu từ ngày 4/2.

The Art of Sarah: 'Kiệt tác' đầu năm của Netflix vào ngày 13/2

Shin Hye Hun hợp tác với Netflix để vào vai Sarah Kim, người đứng đầu chi nhánh châu Á của một thương hiệu xa xỉ toàn cầu nhưng quá khứ của cô vẫn còn là một bí ẩn. Những bí mật của cô bị phơi bày khi một thi thể được cho là của cô được phát hiện trong cống.

Lee Joon Hyuk đóng vai Park Mu Gyeong, thám tử điều tra vụ án và bắt đầu khám phá ra nhiều thân phận của Sarah khi anh tìm ra sự thật về cô. Đây là loạt phim mới nhất của Kim Jin Min, đạo diễn của My Name và Extracurricular.

Love Phobia: Tình yêu mới mẻ chưa từng thấy trước đây

Phim gồm 8 tập phát trên U+ Mobile TV, bắt đầu từ 19/2.

Yun Bi A (Yeon Woo), một lập trình viên đã tạo ra kỷ nguyên lãng mạn với trí tuệ nhân tạo hoàn toàn tương thích với cô, và hoàn toàn lãng mạn. Han Seon Ho (Kim Hyun Jin), một tiểu thuyết gia vẫn trung thành với thế giới thực. Và những bí mật chưa được biết đến dần hé lộ trước mắt họ. Đây là câu chuyện ngọt ngào nhưng cũng khá đẫm máu về việc họ vượt qua những tổn thương. Bộ phim kết hợp hiệu quả yếu tố hẹn hò giấu mặt thực tế ảo với thể loại hài lãng mạn mà mọi thế hệ trên thế giới đều có thể đồng cảm, mang đến một điều mới mẻ chưa từng thấy trước đây.

In Your Radiant Season: Cuộc hội ngộ sau 7 năm giữa Lee Sung Kyun và Chae Jong Hyeop

Cuộc hội ngộ sau bảy năm khơi dậy nhiều cảm xúc giữa Lee Sung Kyun và Chae Jong Hyeop trong tác phẩm mới "In Your Radiant Season".

Lee Sung Kyun vào vai Song Ha Ran, nhà thiết kế chính của một thương hiệu thời trang cao cấp hàng đầu Hàn Quốc, trong bộ phim truyền hình MBC, phát sóng vào thứ Sáu và thứ Bảy, In Your Radiant Season, khởi chiếu vào ngày 20/2. Dù cuộc sống của Song Ha Ran có vẻ hoàn hảo bề ngoài, nhưng cô đã khép kín bản thân với thế giới bên ngoài sau khi mất đi những người thân yêu.

Rồi Ha Ran gặp Sun Woo Chan (Chae Jong Hyeop), một chàng trai trẻ làm thiết kế nhân vật tại một xưởng phim hoạt hình toàn cầu. Không giống như Ha Ran, Woo Chan có vẻ vui vẻ, dù anh đang che giấu một nỗi đau thầm kín.

Pearl in Red: Câu chuyện trả thù cay đắng của hai người phụ nữ

Phim phát sóng trên KBS2 bắt đầu từ 23/2.

Bộ phim truyền hình mới Pearl in Red kể về câu chuyện trả thù cay đắng khi hai người phụ nữ thâm nhập vào một tập đoàn dưới danh tính giả. Park Jin Hee vào vai hai chị em sinh đôi nhà Kim, Myeong Hee và Dan Hee. Myeong Hee là một y tá mơ ước về một cuộc sống gia đình bình thường, nhưng đã chết sau khi vô tình phát hiện ra một bí mật. Người em gái đau khổ của cô, Dan Hee, đã giả mạo danh tính của chị gái và thề sẽ trả thù cho cái chết của chị và vạch trần những bí mật của Tập đoàn Adel. Trong khi đó, Nam Sang Ji (Unpredictable Family) vào vai Baek Jin Ju, một người phụ nữ đã tự tạo dựng lại cuộc đời mình với tư cách là chuyên viên tư vấn thương hiệu Chloe Lee sau khi mất người thân trong gia đình vì Tập đoàn Adel.

The Practical Guide to Love: 'Góc khuất' của hẹn hò giấu mặt