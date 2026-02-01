Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Yui Aragaki là nữ diễn viên Nhật Bản đẹp nhất ở độ tuổi ngoài 30

San San
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Các nữ diễn viên Nhật Bản nổi tiếng với vẻ ngoài tươi trẻ, duy trì được sự nổi tiếng và sức hút cao, ngay cả khi đã ngoài 30. Mới đây, trang web nổi tiếng Rankingoo của Nhật Bản đã công bố kết quả cuộc bình chọn 'Những nữ diễn viên đẹp nhất ở độ tuổi ngoài 30', với nhiều tranh luận sôi nổi trên mạng.

Đáng chú ý, Kasumi Arimura, một ứng cử viên hàng đầu trong nhiều năm, bất ngờ tụt xuống vị trí thứ 6, trong khi Yui Aragaki vượt qua Masami Nagasawa, Riho Yoshioka, Nozomi Sasaki và cựu thành viên nhóm Nogizaka46, Mai Shiraishi để giữ vững ngôi vị số một. Tiêu chí lựa chọn không chỉ dựa trên ngoại hình, mà còn bao gồm khí chất, sự gần gũi và sự hiện diện lâu dài trên màn ảnh. Kết quả cho thấy "thế hệ trong sáng" của ngành giải trí Nhật Bản không hề phai nhạt theo tuổi tác, thay vào đó, họ đã đạt được vẻ ngoài trưởng thành và ổn định hơn ở độ tuổi 30.

yui.jpg
Yui Aragaki đã giữ vị trí số một trong danh sách những nữ diễn viên xinh đẹp nhất trong lòng người hâm mộ Nhật Bản trong nhiều năm liền.
cap-vo-chong.jpg
Aragaki Yui sinh năm 1988, là nghệ sĩ đa tài của showbiz Nhật Bản. Năm 2007, sau vai nữ chính trong bộ phim Bầu trời tình yêu, cô được khán giả yêu mến gọi là "nữ thần quốc bảo", "ngọc nữ được cả nước Nhật khao khát"... Những tác phẩm tiêu biểu của cô còn có "Ranma ½", "My Boss", "Legal High", "Code Blue", "Zenkai Girl"... Aragaki Yui và Hoshino Gen phải lòng nhau sau khi hợp tác trong "The Full-Time Wife Escapist" năm 2016 và bí mật kết hôn vào tháng 5/2021. Hoshino Gen là diễn viên, ca sĩ kiêm nhạc sĩ có lượng fan đông đảo tại Nhật Bản. Anh từng giành được nhiều giải thưởng diễn xuất danh giá của xứ sở hoa anh đào.
San San
#Nữ diễn viên Nhật Bản ngoài 30 #Vẻ đẹp và sự nổi tiếng lâu dài #Chọn lựa dựa trên ngoại hình và tính khí #Yui Aragaki và vị trí số một #Ảnh hưởng của ngành giải trí Nhật Bản

Xem thêm

Cùng chuyên mục