Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

'Chàng trai nhà bên' của màn ảnh Nhật lần đầu thử sức trong vai trò này khiến netizen 'say như điếu đổ'

San San
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Sato Shori, thành viên của nhóm nhạc tám người timelesz, lần đầu tiên được chọn để lồng tiếng cho vai chính của phim hoạt hình 'You, Fireworks, and Our Promise'.

Kimi to Hanabi to Yakusoku to (tên gốc) được chuyển thể từ tiểu thuyết light novel của Nhật Bản do Kaori Mado viết và Akamoku minh họa, dự kiến ​​sẽ ra mắt tại Nhật Bản vào tháng 7/2026. Tiểu thuyết này ban đầu được đăng nhiều kỳ trực tuyến trên trang web Note từ ngày 4/8 đến ngày 27/10/2025.

Makoto Natsume, một nam sinh lớp 10 ở Chōfu, Tokyo, bất ngờ được một bạn cùng lớp tên Aki Hayama tỏ tình. Aki nói rằng, bà của cô từng kể với cô về việc sẽ gặp một chàng trai tên Makoto Natsume trong tương lai. Vì chưa từng gặp nhau, Makoto tin chắc rằng Aki đã nhầm. Khi Aki nhắc đến một bức tranh vẽ pháo hoa, Makoto quyết định giúp cô tìm Makoto Natsume mà cô đang tìm kiếm. Năm sau, cả hai cùng đến Nagaoka, Niigata, để tham dự lễ hội pháo hoa nổi tiếng của thành phố, nghi ngờ rằng bức tranh có liên quan đến sự kiện này.

nu-chinh.jpg
sato.jpg
Sato Shori sẽ lồng tiếng cho nhân vật Makoto Natsume, và lần đầu tiên nam ca sỹ thử sức ở vai trò này: "Tôi luôn muốn được làm việc trong lĩnh vực hoạt hình. Đó là ước mơ của tôi từ lâu, vì vậy tôi thực sự rất vui khi được nhận vai trò này. Tôi cũng vô cùng biết ơn đội ngũ sản xuất đã chào đón tôi nồng nhiệt, dù đây là lần đầu tiên tôi thử sức với lồng tiếng. Tôi hy vọng có thể truyền tải được cảm xúc đó bằng cách lồng tiếng chân thành cho nhân vật Makoto Natsume. Và, một ngày nào đó, tôi rất muốn được đi xem pháo hoa Nagaoka".
﻿Makoto Natsume là một cậu học sinh trung học vụng về trong giao tiếp và thiếu tự tin. Nữ chính mà cậu yêu, Aki Hayama (do Hara Nanoka lồng tiếng), xinh đẹp, thông minh và nổi tiếng là lớp trưởng, nhưng số phận của cô nàng bị đảo lộn khi một bức tranh bí ẩn xuất hiện... Lễ hội pháo hoa Nagaoka ở Niigata là một trong ba lễ hội pháo hoa lớn nhất Nhật Bản, thu hút hàng trăm nghìn người mỗi năm đến xem màn trình diễn pháo hoa rực rỡ. Đây là một câu chuyện tình yêu thoáng qua nhưng đầy đau lòng vượt thời gian, được kết nối bởi một bức tranh pháo hoa.
San San
#Phim hoạt hình chuyển thể từ light novel #Vai trò lồng tiếng debut của Sato Shori #Câu chuyện tình yêu qua lễ hội pháo hoa #Nhật Bản lễ hội pháo hoa Nagaoka #Nhân vật chính Makoto Natsume và Aki Hayama #Tình cảm vụng về và tự tin trong tình yêu #Lồng tiếng và nghệ thuật biểu cảm trong hoạt hình #Chuyển thể từ truyện trực tuyến Note #Khám phá cuộc sống học sinh trung học Nhật Bản

Xem thêm

Cùng chuyên mục