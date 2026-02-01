Kim Seon Ho bác bỏ cáo buộc trốn thuế

Ngày 1/2, một hãng tin đưa tin Kim Seon Ho đang điều hành một công ty sản xuất gia đình, cáo buộc anh có thể đã trốn thuế thông qua công ty này. Theo báo cáo, Kim Seon Ho là giám đốc điều hành của công ty, trong khi giám đốc nội bộ và kiểm toán viên của công ty được cho là cha mẹ của Kim Seon Ho.

Đáp lại những cáo buộc này, công ty quản lý Fantagio của Kim Seon Ho đã đưa ra tuyên bố phủ nhận: "Chúng tôi xin đưa ra tuyên bố chính thức về những thông tin được đăng tải hôm nay liên quan đến việc Kim Seon Ho điều hành công ty một người. Kim Seon Ho hiện đang hoạt động theo hợp đồng độc quyền ký với Fantagio, với tư cách cá nhân, và anh ấy đang tuân thủ nghiêm túc tất cả các thủ tục pháp lý và thuế liên quan đến mối quan hệ hợp đồng và hoạt động hiện tại của mình. Chúng tôi muốn làm rõ rằng, hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến hợp đồng hoặc hoạt động giữa Kim Seon Ho và Fantagio. Công ty một người được đề cập trong các báo cáo được thành lập trước đây chỉ với mục đích sản xuất và các hoạt động liên quan đến sân khấu, và chưa bao giờ được thành lập với bất kỳ ý định trốn thuế hay gian lận thuế nào. Tuy nhiên, sau khi Kim Seon Ho chuyển sang Fantagio, hoạt động kinh doanh thực tế của công ty này đã chấm dứt khoảng một năm trước, và công ty hiện đang trong quá trình giải thể chính thức theo luật và thủ tục hiện hành. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các luật và thủ tục hiện hành trong mọi hoạt động của mình, và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo sự nghiệp của nam diễn viên có thể tiếp tục mà không có những hiểu lầm không cần thiết".

Kim Seon Ho đã ký hợp đồng với Fantagio vào đầu tháng 3/2025. Trước đó, Kim Seon Ho đã thành lập một công ty mang tên mình vào tháng 1/2024. Gần đây, một số người nổi tiếng, bao gồm cả Cha Eun Woo, đã bị chỉ trích vì thành lập các công ty một người và giao các vị trí chủ chốt cho người thân trong gia đình. Việc trả lương cho người thân không có kiến ​​thức chuyên môn về ngành giải trí thường được xem là một cách để giảm thiểu thuế. Như một số phương tiện truyền thông đưa tin, nếu gia đình Kim Seon Ho sử dụng thẻ tín dụng của công ty cho mục đích cá nhân, điều này cũng có thể gây ra vấn đề. Đầu năm ngoái, Cục Thuế Quốc gia đã tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn đối với các công ty một người và các công ty gia đình do người nổi tiếng điều hành. Điều này dẫn đến việc áp dụng thêm các khoản phạt đối với những người bị phát hiện có hành vi trốn thuế.

Ngành giải trí đã lên tiếng phản hồi, cho rằng: "Việc Cục Thuế Quốc gia điều tra và áp dụng thêm các khoản phạt đối với các trường hợp trốn thuế có chủ đích và có hệ thống là chính đáng. Điều tra và xử phạt nghiêm khắc là cần thiết, ngay cả để khắc phục rủi ro đạo đức trong ngành giải trí. Tuy nhiên, quan điểm cho rằng, tất cả các công ty cá nhân và các công ty độc lập đều có lỗi là nguy hiểm. Phán quyết và hình phạt của các cơ quan chức năng có liên quan nên được dùng làm tiêu chuẩn để phê bình và đánh giá".