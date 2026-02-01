Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

'Bedford Park' ghi dấu ấn tại tại Liên hoan phim Sundance

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Phim 'Bedford Park' của Son Suk Ku và Choi Hee Seo giành giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo tại Liên hoan phim Sundance.

Bộ phim Bedford Park, với sự tham gia của Son Suk Ku và Choi Hee Seo đã mang đến tin vui từ Hoa Kỳ. Liên hoan phim Sundance lần thứ 42 thông báo bộ phim đã giành giải thưởng đặc biệt của Ban giám khảo cho "Phim truyện đầu tay xuất sắc nhất" trong hạng mục "Phim chính kịch Mỹ". Sundance là liên hoan phim độc lập lớn nhất ở Bắc Mỹ.

Bộ phim do đạo diễn người Mỹ gốc Hàn Stephanie Ahn thực hiện, dựa trên câu chuyện tự truyện của chính bà. Phim khắc họa hành trình của Audrey (Choi Hee Seo), người cảm thấy bị cô lập trong gia đình nhập cư của mình, và Eli (Son Suk Ku), một cựu đô vật được nhận nuôi từ nhỏ. Hai nhân vật hình thành một mối liên kết sâu sắc và giúp nhau hàn gắn những vết thương lòng.

park.jpg
Hai diễn viên Son Suk Ku và Choi Hee seo, những người đóng vai chính trong bộ phim 'Bedford Park', chào đón khán giả tại buổi ra mắt phim ở Mỹ vào ngày 24 tháng trước.

Ban giám khảo của liên hoan phim đã hết lời khen ngợi bộ phim: "Bộ phim đã mạnh dạn hé mở một câu chuyện hoàn toàn mang tính cá nhân và phá vỡ những định kiến ​​của khán giả thông qua chiều sâu và kỹ thuật làm phim".

get.jpg

Diễn viên Son Suk Ku được ghi nhận là nhà sản xuất, và Hyundai Motor Company tham gia với tư cách nhà đầu tư. Đây là sự hợp tác thứ hai của họ sau phim ngắn Night Fishing (2024), bộ phim đã giành giải Grand Prix tại Liên hoan phim Sáng tạo Quốc tế Cannes Lions. Sony Pictures Classics đã mua bản quyền phim Bedford Park của Stephanie Ahn: “Bedford Park mang đến cho chúng ta một thế giới hoàn chỉnh, đầy những nhân vật và tình tiết phong phú, thấm đẫm lịch sử của thời điểm giao thoa văn hóa hiện tại. Câu chuyện chân thực về hai con người ở New Jersey này rất dễ đồng cảm và sẽ gây được tiếng vang ở khắp mọi nơi, một bộ phim tuyệt vời mà chúng tôi rất vui được chia sẻ với thế giới”.

Thu Hiền
#Liên hoan phim Sundance #Giải thưởng đặc biệt #Phim độc lập Mỹ #Chủ đề gia đình nhập cư #Hành trình tự truyện #Hợp tác sản xuất phim Hàn Mỹ #Vai trò của Hyundai trong phim ảnh #Nâng cao vị thế thương hiệu Hyundai #Diễn viên Son Suk Ku và Choi Hee Seo #Thành công phim quốc tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục