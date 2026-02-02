Cuộc chiến 'thương hiệu Beckham': Cái giá phải trả quá đắt

“Thương hiệu Beckham” luôn được ưu tiên hàng đầu, Brooklyn Beckham tuyên bố trong một bài đăng trên Instagram nhằm chỉ trích cha mẹ mình, David và Victoria, tuần trước, thu hút sự chú ý đến các biện pháp bảo vệ pháp lý mà ngày càng nhiều gia đình nổi tiếng áp dụng cho tên tuổi của họ. Nó không chỉ làm dấy lên những lời đồn đoán trên mạng toàn cầu mà còn làm nổi bật một khía cạnh bất thường của nhãn hiệu thương mại của người nổi tiếng.

Các hồ sơ đăng ký tại Anh cho thấy, tên của bốn người con của David và Victoria đều được đăng ký là nhãn hiệu thương mại, với Victoria được liệt kê là chủ sở hữu với tư cách là cha mẹ và người giám hộ. Tên của Brooklyn đã được đăng ký là nhãn hiệu thương mại tại Anh vào năm 2016, khi anh 17 tuổi.

Tuyên bố gây chấn động của Brooklyn Beckham đã hé lộ một góc nhìn trái chiều hiếm hoi về "gia tộc Beckham" hùng mạnh, khiến mẹ anh "tan nát cõi lòng". Nhưng hậu quả chưa dừng lại ở đó, khi những chi tiết mới về một vụ tranh chấp nhãn hiệu được cho là đã xảy ra, đã được tiết lộ.

Giống như Brooklyn, Nicola sinh ra trong một gia đình giàu có, và khối tài sản khổng lồ của gia đình cô khiến gia đình Beckham trông có vẻ khiêm tốn hơn nhiều.

Trong một loạt những cáo buộc gây chấn động được đăng tải trên Instagram, chàng trai 26 tuổi này tuyên bố rằng, cha mẹ anh, David và Victoria Beckham, đã "không ngừng tìm cách phá hoại" mối quan hệ của anh với vợ Nicola Peltz-Beckham, với nhiều lời phàn nàn xoay quanh đám cưới xa hoa của họ vào năm 2022 tại Palm Beach, Florida.

Chính tại đây, Brooklyn cho rằng, anh đã vô cùng xấu hổ sau khi mẹ mình "phá đám" điệu nhảy đầu tiên của anh và Nicola bằng hành vi "không phù hợp", và tuyên bố: "Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu hay nhục nhã đến thế trong đời". Nhưng có lẽ điều đáng kinh ngạc hơn nữa là, chàng đầu bếp tương lai này còn cáo buộc rằng gia đình Beckham đã cố gắng "hối lộ" anh vài tuần trước đám cưới, với ý định "thu về tiền" nếu anh từ chối hợp tác.

Trong một bài đăng trên Instagram Story gây chấn động dư luận, Brooklyn tuyên bố: "Vài tuần trước ngày trọng đại, bố mẹ tôi liên tục gây áp lực và tìm cách hối lộ tôi để tôi ký nhượng quyền sử dụng tên mình, điều này sẽ ảnh hưởng đến tôi, vợ tôi và những đứa con tương lai của chúng tôi. Họ nhất quyết muốn tôi ký trước ngày cưới vì như vậy các điều khoản của thỏa thuận mới có hiệu lực. Việc tôi từ chối đã ảnh hưởng đến khoản tiền nhận được, và từ đó họ không bao giờ đối xử với tôi như trước nữa".

Hiện vẫn chưa rõ Brooklyn muốn nói gì khi nhắc đến "khoản tiền nhận được", nhưng ai cũng biết rằng, gia đình Beckham, với khối tài sản ước tính khoảng 500 triệu bảng Anh, rất bảo vệ di sản mà họ đã dày công xây dựng. Và những thông tin mới về nhãn hiệu "Brand Beckham" có thể làm sáng tỏ điều gì thực sự nằm ở cốt lõi của cuộc tranh chấp này.

Vào tháng 4/2017, BBC News đưa tin, Victoria đã đăng ký nhãn hiệu tên của bốn người con của mình với các cơ quan sở hữu trí tuệ ở Anh và châu Âu, cho phép phát hành các sản phẩm mang thương hiệu đó, đồng thời bảo vệ tên Beckham khỏi bị các người nổi tiếng hoặc doanh nghiệp khác sử dụng. Trước đó, cô và David đã đăng ký nhãn hiệu tên của họ lần lượt vào năm 2002 và 2000.

Và giờ đây, thông tin mới nhất cho thấy, Victoria là chủ sở hữu duy nhất của nhãn hiệu mang tên Brooklyn Beckham, được cho là sẽ hết hạn vào năm nay. Các tài liệu mà tờ Daily Mail thu được cho thấy, vào tháng 12/2016, 'bà trùm thời trang' này đã đăng ký nhãn hiệu mang tên con trai mình, với thời hạn hết hạn được cho là vào tháng 12 năm nay. Khi hết hạn, Brooklyn sẽ được tự do gia hạn thông qua luật sư riêng của mình, tờ báo này khẳng định.

Trong bối cảnh thương hiệu Beckham đang bị ảnh hưởng nặng nề và thời hạn đăng ký nhãn hiệu được cho là sắp đến gần, liệu đây có phải là cơ hội hoàn hảo để Nicola và Brooklyn tạo dựng bản sắc riêng, trước những lời cáo buộc "con nhà giàu"? Mặc dù hành động của họ đã thu hút sự chú ý của dư luận, nhưng đây có thể không phải là cách tiếp cận khôn ngoan nhất về lâu dài.

Mayah Riaz, một chuyên gia truyền thông cho các 'ngôi sao', chia sẻ: "Về việc liệu Brooklyn và Nicola có thể tận dụng điều này để xây dựng thương hiệu riêng hay không, có thể là có, nhưng chỉ khi họ nhanh chóng chuyển từ sự bất bình sang mục đích rõ ràng. Chắc chắn, việc tự nhận mình là nạn nhân có thể mở ra cánh cửa, nhưng nó không thể duy trì một thương hiệu. Để chiếm lấy ngôi vị dẫn đầu, điều mà tôi không chắc họ có muốn hay không, họ cần một bản sắc rõ ràng, không bị chi phối bởi việc tấn công cha mẹ mình. Nếu không, họ sẽ vẫn là những người chống lại nhà Beckham, điều này không phải là một vị thế vững chắc về lâu dài".

Mặc dù sinh ra trong một gia đình giàu có, Brooklyn đã tự kiếm sống qua nhiều năm, đáng chú ý nhất là khi làm người mẫu cho các tạp chí như Vogue Trung Quốc, Interview và Dazed Korea, và thông qua vai trò đại sứ thương hiệu cho công ty điện thoại di động Huawei của Trung Quốc. Celebrity Net Worth ước tính tài sản của Brooklyn vào khoảng 7,4 triệu bảng Anh, một con số đáng ghen tị, nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu so với tài khoản ngân hàng của vợ anh.

Nicola, 31 tuổi, sinh ra trong một gia tộc giàu có đến mức khiến gia đình Beckham trông như những người họ hàng nghèo khó. Gia tộc Peltz là những tỷ phú thực thụ, trong khi Nicola đã xây dựng được sự nghiệp Hollywood thành công của riêng mình, xuất hiện trong các bộ phim "bom tấn" như The Last Airbender và Transformers: Age of Extinction, cũng như chương trình kinh dị nổi tiếng Bates Motel. Tài sản cá nhân ước tính của cô lên tới con số đáng kinh ngạc 37 triệu bảng Anh.

Theo truyền thống, cha của Nicola, Nelson Peltz, được cho là người giàu thứ 432 ở Mỹ, đã chi trả cho đám cưới xa hoa trị giá 3 triệu bảng Anh, theo Mail Online. Tuy nhiên, gia đình Beckham không hề tiết kiệm khi đăng ký kết hôn, và trước đó, tạp chí GQ đã đưa tin rằng, David Beckham đã tặng con trai và con dâu một chiếc Jaguar điện tuyệt đẹp trị giá 372.000 bảng Anh làm quà cưới.