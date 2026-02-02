Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhân dịp Xuân về, Đàm Vĩnh Hưng cùng 'dàn sao' phim 'Mưa đỏ' gửi tặng món quà tinh thần đến các chiến sĩ Việt Nam

Văn Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Đàm Vĩnh Hưng vừa phát hành MV 'Xuân của lính xa nhà', với sự tham gia của nghệ sĩ Thanh Hiền, Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Nguyễn Minh Hà và con trai Polo Huỳnh, mang đến một tác phẩm âm nhạc giàu cảm xúc.

Xuân của lính xa nhà là dự án đánh dấu lần đầu tiên Đàm Vĩnh Hưng lựa chọn hình ảnh người chiến sĩ làm chủ thể cảm xúc trong một sản phẩm nhạc Tết. Đây là dự án tiếp nối hành trình bền bỉ của anh với dòng nhạc Xuân suốt nhiều năm qua.

1000041071.jpg

Trước đây, nhạc Xuân của Đàm Vĩnh Hưng thường gắn liền với không khí đoàn viên, hoài niệm và tình thân gia đình. Lần trở lại này, nam ca sĩ mở rộng biên độ cảm xúc, hướng về những con người đang đón Tết trong hoàn cảnh rất khác. Đó là những người lính không thể về nhà, lặng lẽ làm nhiệm vụ để giữ trọn mùa Xuân cho đất nước.

1000041073.jpg

MV Xuân của lính xa nhà được đầu tư chỉn chu cả về hình ảnh lẫn nội dung, với sự tham gia diễn xuất của nghệ sĩ Thanh Hiền, diễn viên Phương Nam, Lâm Thanh Nhã, Nguyễn Minh Hà, con trai Polo Huỳnh và chính Đàm Vĩnh Hưng trong vai trò “người đầu tàu”.

1000041075.jpg

MV kể câu chuyện về những người chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trong những ngày cận Tết. Những hình ảnh đời thường như trồng rau, gói bánh chưng, đọc thư nhà giữa gió biển mặn mòi, tạo nên những lát cắt dung dị nhưng xúc động.

1000041074.jpg

Nam ca sĩ cho biết, anh thực hiện dự án này như một cách bày tỏ sự trân trọng và tri ân: “Hưng chỉ mong MV này được ra mắt sớm để mọi người thấy được sự hy sinh của những người đang ở xa, ngày đêm bảo vệ biên cương Tổ quốc. Hưng muốn gửi tặng món quà tinh thần này đến tất cả các chiến sĩ Việt Nam, đặc biệt là những người nơi hải đảo xa xôi, những người nhiều năm không có cơ hội đón Tết cùng gia đình".

1000041079.jpg

Không chỉ dừng lại ở sản phẩm âm nhạc, Đàm Vĩnh Hưng còn thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa ngoài đời thực. Nam ca sĩ đã trực tiếp đến thăm đồn biên phòng Lò Gò, gặp gỡ, động viên tinh thần các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Anh trao tặng 2 tấn gạo cho bà con và lực lượng biên phòng, đồng thời mang đến một đêm nhạc ấm áp phục vụ người dân và các chiến sĩ nơi biên giới.

1000041072.jpg

Những chuyến đi ấy giúp ca khúc không chỉ vang lên bằng âm nhạc, mà còn trở thành một cầu nối cảm xúc, lan tỏa sự sẻ chia và tri ân đến những người đang thầm lặng cống hiến.

1000041076.jpg

Thông qua ca khúc này, Đàm Vĩnh Hưng gửi gắm lời tri ân sâu sắc đến những người chiến sĩ đang ngày đêm giữ gìn bình yên cho đất nước, đồng thời nhắc nhớ về giá trị của đoàn viên. Điều càng trở nên thiêng liêng khi có những người phải xa nhà để mùa Xuân được trọn vẹn.

Văn Sơn
