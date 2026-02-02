BLACKPINK lần thứ tư bước vào hàng ngũ 'tỷ phú âm nhạc'

Theo YG Entertainment, vào khoảng 2h57 phút sáng ngày 2/2 (giờ Hàn Quốc), AS IF IT'S YOUR LAST của BLACKPINK đã vượt mốc 1,5 tỷ lượt xem. Điều này có nghĩa là đã mất khoảng 8 năm, 7 tháng, 10 ngày và 8 giờ kể từ khi phát hành vào ngày 22/6/2017 để BLACKPINK lặp lại thành tích 'khủng' này.

AS IF IT’S YOUR LAST cũng đánh dấu video âm nhạc thứ tư của BLACKPINK đạt mốc 1,5 tỷ lượt xem, sau các video âm nhạc DDU-DU DDU-DU, Kill This Love và BOOMBAYAH, cũng như là video thứ năm của nhóm trên YouTube đạt được thành tích này, bao gồm cả video trình diễn vũ đạo cho How You Like That.