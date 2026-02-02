BLACKPINK lần thứ tư bước vào hàng ngũ 'tỷ phú âm nhạc'

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tuệ Nghi
SVO - BLACKPINK tiếp tục lập nên những cột mốc ấn tượng trên YouTube.

Theo YG Entertainment, vào khoảng 2h57 phút sáng ngày 2/2 (giờ Hàn Quốc), AS IF IT'S YOUR LAST của BLACKPINK đã vượt mốc 1,5 tỷ lượt xem. Điều này có nghĩa là đã mất khoảng 8 năm, 7 tháng, 10 ngày và 8 giờ kể từ khi phát hành vào ngày 22/6/2017 để BLACKPINK lặp lại thành tích 'khủng' này.

AS IF IT’S YOUR LAST cũng đánh dấu video âm nhạc thứ tư của BLACKPINK đạt mốc 1,5 tỷ lượt xem, sau các video âm nhạc DDU-DU DDU-DU, Kill This LoveBOOMBAYAH, cũng như là video thứ năm của nhóm trên YouTube đạt được thành tích này, bao gồm cả video trình diễn vũ đạo cho How You Like That.

BLACKPINK vừa kết thúc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới và đang chuẩn bị phát hành mini album thứ ba mang tên "DEADLINE", vào ngày 27/2, lúc 2h chiều (giờ Hàn Quốc).
Tuệ Nghi
#Thành tích YouTube của BLACKPINK #Kỷ lục lượt xem âm nhạc #Các video đạt 1 #5 tỷ lượt xem #Chuyến lưu diễn toàn cầu của BLACKPINK #Ra mắt mini album "DEADLINE"

