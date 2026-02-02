Vân Sơn về nước đóng phim cùng 'dàn sao trăm tỷ', xuất hiện trong vai diễn gây tò mò

SVO - Phim 'Đại tiệc trăng máu 8' của bộ đôi đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn tiếp tục kéo khán giả vào không khí rùng rợn pha hài của đoạn teaser trailer mới ra mắt. Vân Sơn được tiết lộ sẽ tái xuất với dự án này.

Teaser trailer mang màu sắc kinh dị đan xen hài hước, đúng với tinh thần “hỗn loạn” về thể loại mà đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn mong muốn. Sự xuất hiện của nghệ sĩ Vân Sơn cũng là điểm nhấn gây thích thú cho người xem trong teaser trailer của Đại tiệc trăng máu 8.

Vân Sơn chính là danh hài giấu mặt mà nhà sản xuất úp mở thông tin từ trước. Nghệ sĩ gạo cội bằng lòng về nước, tái xuất sau nhiều năm vắng bóng, chính là bảo chứng tốt nhất cho chất lượng và sức hấp dẫn của bộ phim. Tuổi ngoài 60, ông vẫn giữ được phong độ đầy lửa khi lên hình.

Vân Sơn sinh ra trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật sân khấu và điện ảnh. Anh trai ông là nghệ sĩ Nguyễn Dương, chị dâu là nghệ sĩ Thu Tuyết. Bước vào nghệ thuật từ tuổi 17, Vân Sơn hoạt động ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Sau này, ông nổi bật ở vai trò nghệ sĩ hài, tên tuổi lên như diều gặp gió vào thập niên 1980 - 1990.

Ngoài ra, Vân Sơn còn nổi tiếng với vai trò diễn viên lồng tiếng, đặc biệt cho các phim của Châu Tinh Trì, cũng như tham gia phim Vật đổi sao dời do Charlie Nguyễn đạo diễn. Đại tiệc trăng máu 8 đánh dấu lần đầu tiên Vân Sơn đóng chính một phim điện ảnh chiếu rạp Việt Nam. Ông sẽ kết hợp với dàn diễn viên chất lượng nhiều thế hệ của điện ảnh Việt, hy vọng mang đến sự hài lòng cho khán giả.

Teaser poster của phim cũng tiết lộ tên các diễn viên quan trọng còn lại: Quang Minh, Tuấn Khải, Lâm Thanh Mỹ, Bảo Suzu và Panda. Nhà sản xuất Charlie Nguyễn cũng đảm nhận một vai trong phim.

Nhiều "ngôi sao" trong phim từng xuất hiện trong các phim trăm tỷ trước đây, như Miu Lê, NSƯT Đức Khuê (Em là bà nội của anh), Lê Khánh (Chị dâu), Quỳnh Lý (Mai), Quốc Khánh (Mai, Mang mẹ đi bỏ), Hồng Ánh (Tiệc trăng máu), Hứa Vĩ Văn (Em là bà nội của anh, Tiệc trăng máu, Mưa đỏ), Quang Minh (Em chưa 18, Làm giàu với ma), Lâm Thanh Mỹ (Cám).