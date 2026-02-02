Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Vân Sơn về nước đóng phim cùng 'dàn sao trăm tỷ', xuất hiện trong vai diễn gây tò mò

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Phim 'Đại tiệc trăng máu 8' của bộ đôi đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn tiếp tục kéo khán giả vào không khí rùng rợn pha hài của đoạn teaser trailer mới ra mắt. Vân Sơn được tiết lộ sẽ tái xuất với dự án này.

Teaser trailer mang màu sắc kinh dị đan xen hài hước, đúng với tinh thần “hỗn loạn” về thể loại mà đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn mong muốn. Sự xuất hiện của nghệ sĩ Vân Sơn cũng là điểm nhấn gây thích thú cho người xem trong teaser trailer của Đại tiệc trăng máu 8.

q.jpg

Vân Sơn chính là danh hài giấu mặt mà nhà sản xuất úp mở thông tin từ trước. Nghệ sĩ gạo cội bằng lòng về nước, tái xuất sau nhiều năm vắng bóng, chính là bảo chứng tốt nhất cho chất lượng và sức hấp dẫn của bộ phim. Tuổi ngoài 60, ông vẫn giữ được phong độ đầy lửa khi lên hình.

nghe-si-van-son.jpg

Vân Sơn sinh ra trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật sân khấu và điện ảnh. Anh trai ông là nghệ sĩ Nguyễn Dương, chị dâu là nghệ sĩ Thu Tuyết. Bước vào nghệ thuật từ tuổi 17, Vân Sơn hoạt động ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Sau này, ông nổi bật ở vai trò nghệ sĩ hài, tên tuổi lên như diều gặp gió vào thập niên 1980 - 1990.

nghe-si-van-son-3.jpg

Ngoài ra, Vân Sơn còn nổi tiếng với vai trò diễn viên lồng tiếng, đặc biệt cho các phim của Châu Tinh Trì, cũng như tham gia phim Vật đổi sao dời do Charlie Nguyễn đạo diễn. Đại tiệc trăng máu 8 đánh dấu lần đầu tiên Vân Sơn đóng chính một phim điện ảnh chiếu rạp Việt Nam. Ông sẽ kết hợp với dàn diễn viên chất lượng nhiều thế hệ của điện ảnh Việt, hy vọng mang đến sự hài lòng cho khán giả.

q3.jpg

Teaser poster của phim cũng tiết lộ tên các diễn viên quan trọng còn lại: Quang Minh, Tuấn Khải, Lâm Thanh Mỹ, Bảo Suzu và Panda. Nhà sản xuất Charlie Nguyễn cũng đảm nhận một vai trong phim.

q2.jpg

Nhiều "ngôi sao" trong phim từng xuất hiện trong các phim trăm tỷ trước đây, như Miu Lê, NSƯT Đức Khuê (Em là bà nội của anh), Lê Khánh (Chị dâu), Quỳnh Lý (Mai), Quốc Khánh (Mai, Mang mẹ đi bỏ), Hồng Ánh (Tiệc trăng máu), Hứa Vĩ Văn (Em là bà nội của anh, Tiệc trăng máu, Mưa đỏ), Quang Minh (Em chưa 18, Làm giàu với ma), Lâm Thanh Mỹ (Cám).

Bình Nguyễn
#Đại tiệc trăng máu 8 #phim Đại tiệc trăng máu 8 #đạo diễn Phan Gia Nhật Linh #nhà sản xuất Charlie Nguyễn #Vân Sơn #nghệ sĩ Vân Sơn

Xem thêm

Cùng chuyên mục