Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Chân dung người cha hà khắc của 'ông vua nhạc pop' Michael Jackson

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Mới đây, Universal pictures đã tung ra đoạn phim giới thiệu tiếp theo cho 'MICHAEL', hé lộ tuổi thơ của 'ông hoàng nhạc pop' Michael Jackson huyền thoại.

Ngay từ những giây đầu tiên của đoạn phim, người xem được theo chân cậu bé Michael quay trở về căn nhà thơ ấu và gặp người bố Joe Jackson (do Colman Domingo thủ vai) cùng 4 người anh ruột trong nhóm Jackson 5, gồm Jackie, Tito, Jermaine và Marlon. Là người sớm phát hiện và mài giũa tài năng của Michael, ông Joe Jackson nổi tiếng với phương pháp giáo dục khắc nghiệt, dùng nỗi sợ thất bại để rèn luyện âm nhạc cho các con từ khi còn rất nhỏ.

copy-of-maven-trailer-grab-00001r2.jpg

“Trong cuộc sống, nếu không phải là người chiến thắng thì là kẻ thua cuộc. Các con muốn dành hết phần đời còn lại làm việc trong nhà máy thép như cha?”, câu nói được lấy cảm hứng từ nhiều hồi ký và tài liệu về gia đình Jackson, nhấn mạnh triết lý “không được phép thua cuộc” mà ông Joe dùng để mài dũa các con trên con đường đi đến thành công.

copy-of-maven-unit-240208-00091-v01r-bcc5.jpg

Không dừng lại ở việc đào tạo, Joe Jackson còn vạch ra một tham vọng lớn hơn, biến thành công của Michael thành nền tảng để cả gia đình trở thành một “thương hiệu”, bắt đầu bằng những chuyến lưu diễn.

w.jpg

Khi Michael tỏ ra do dự và muốn cân nhắc kỹ hơn, người cha lập tức dập tắt mọi lưỡng lự bằng lời khẳng định nhẹ nhàng mà đanh thép: “Cha quyết định cái con cần nghĩ”. Qua đó, cho thấy cách quản lý hà khắc của gia đình mà nam nghệ sĩ phải đối mặt trong những năm tháng đầu sự nghiệp.

Bên cạnh hình ảnh người cha nghiêm khắc, đoạn phim còn hé lộ sự xuất hiện của nhiều nhân vật quan trọng trong cuộc đời Michael Jackson. Giữa dòng ký ức đan xen, khán giả bắt gặp nhà sản xuất âm nhạc huyền thoại Quincy Jones (Kendrick Sampson), luật sư John Branca (được tài tử Miles Teller hóa thân) - người quản lý di sản và thực thi di chúc của cố nghệ sĩ.

copy-of-maven-unit-240504-00234rc-crop3.jpg

Đặc biệt là người bạn tâm giao của Michael Jackson, đồng thời là người đầu tiên nhận ra tiềm năng của Jackson 5 – ca sĩ Diana Ross (Kat Graham) và đặc biệt là Bill Bray (KeiLyn Durrel Jones), trưởng đội bảo vệ của Jackson 5. Với sự tận tụy và chân thành, Bill Bray được Michael coi như “người cha thứ hai” trong cuộc đời mình.

copy-of-maven-unit-250825-00171-v1r-bc.jpg

Trước những áp lực nặng nề từ gia đình, Michael trẻ tuổi đã chia sẻ với Bill Bray về những dự định nghệ thuật trong tương lai và nhận lại sự động viên, ủng hộ hết lòng. Cùng với đó, tình yêu thương của mẹ anh, bà Katherine Jackson (Nia Long), cũng là điểm tựa tinh thần quan trọng, khi bà khẳng định, Michael luôn tỏa sáng theo một cách rất đặc biệt. Nhờ sự yêu thương và đồng hành từ gia đình và bạn bè, huyền thoại Michael Jackson đã ra đời và tất cả mọi điều tiếp theo đã hóa thành lịch sử.

Bình Nguyễn
#ông vua nhạc pop #ông vua nhạc pop huyền thoại Michael Jackson #MICHAEL #phim MICHAEL #Michael Jackson

Xem thêm

Cùng chuyên mục