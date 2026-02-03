Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Một thành viên của NCT bất ngờ được chú ý tại Lễ trao giải 'Grammy' lần thứ 68

Linh Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Trong khi Rosé của BLACKPINK có màn biểu diễn 'viral' khắp cõi mạng và K-pop lần đầu được vinh danh ở 'Grammy', với 'Golden' của HUNTR/X trong 'K-pop Demon Hunter' thì có một nam ca sĩ thần tượng khác bỗng bất ngờ trở thành tâm điểm.

Không ai khác, đó chính là Haechan của NCT, khi nam thần tượng được PinkPantheress nhắc đến tại lễ trao giải Grammy. Khi được phóng viên hỏi: "Bạn nói bias (thần tượng tiếng Hàn) của bạn là Haechan. Bạn nói bạn đã làm bản demo cho anh ấy. Tôi có thể hỏi mọi chuyện đang tiến triển thế nào không?". PinkPantheress một lần nữa bày tỏ tình yêu của mình dành cho K-pop: "Tôi đã làm bản demo, và anh ấy không sử dụng nó, điều đó ổn thôi. Tôi không thể có được mọi cơ hội. Nhưng tôi yêu anh ấy và yêu dự án đó". Trong khi đó, nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ được biết đến là một NCTzen từ lâu, người trước đây cũng đã xác nhận bias của mình là Haechan. Tại giải Grammy năm nay, PinkPantheress lần đầu tiên được nhận các đề cử, nổi bật với các hạng mục nhạc Dance/Electronic. Nữ ca sĩ được dự đoán có khả năng giành chiến thắng cao cho giải "Best Dance/Electronic Album", với Fancy that. Mặc dù thất bại trước Lady Gaga nhưng không thể phủ nhận tài năng của ngôi sao nhạc pop thế hệ mới (Gen Z) nước Anh này.

15950978-1846706-2719.jpg
Haechan vừa cùng các thành viên NCT DREAM tham dự chuỗi concert "SMTOWN LIVE 2025 - 2026" tại FUKUOKA, Nhật Bản. Haechan được mệnh danh là "Fullsun" (Mặt Trời toả sáng) vì giọng hát độc đáo, kỹ năng trình diễn cuốn hút, và là thành viên không thể thiếu trong nhiều dự án âm nhạc. Haechan phát hành album phòng thu đầu tay “TASTE” vào ngày 8/9/2025, chính thức ra mắt solo sau 9 năm, kể từ khi debut vào tháng 7/2016.
Linh Ly
#Haechan nổi bật tại Grammy #NCT và K-pop tại Grammy #PinkPantheress ủng hộ Haechan #Haechan ra mắt solo #NCT tại sự kiện quốc tế #Haechan và dự án âm nhạc #K-pop được vinh danh quốc tế #Sự nghiệp solo của Haechan #Giải thưởng và đề cử Grammy #Ảnh hưởng của K-pop trên toàn cầu

Xem thêm

Cùng chuyên mục