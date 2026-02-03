Sau phản ứng 'viral' của V và Jungkook, Jin của BTS đã kịp chứng minh 'sức mạnh' toàn cầu của mình

SVO - Khi phản ứng của V và Jungkook tại sân bay ngày hôm qua còn chưa kịp nguội thì một thành viên khác của BTS, Jin đã tiếp nối độ 'nóng' với thành tích solo 'khủng' của mình.

Jin của BTS đã chứng minh sức ảnh hưởng toàn cầu của mình trong tư cách nghệ sĩ solo, khi ca khúc Don't Say You Love Me vượt qua 800 triệu lượt stream trên Spotify, trong khi số lượng người theo dõi anh trên nền tảng này cũng vượt quá 10 triệu.

Jin của BTS đã thiết lập một cột mốc rõ ràng khác, với tư cách nghệ sĩ solo. Ca khúc chủ đề Don't Say You Love Me từ album solo Echo của anh đã vượt qua 800 triệu lượt stream tích lũy trên nền tảng phát nhạc trực tuyến lớn nhất thế giới, Spotify. Kể từ khi phát hành, bài hát đã liên tục tích lũy lượt nghe, vượt qua sự tăng đột biến ngắn hạn và tiếp tục duy trì mức tiêu thụ ổn định, lâu dài, giành được sự lựa chọn nhất quán của người nghe toàn cầu.

Don't Say You Love Me là một ca khúc được định hình bởi giọng hát tiết chế và biểu cảm điềm tĩnh, với chất giọng nhẹ nhàng đặc trưng của Jin, lặng lẽ truyền tải những cảm xúc còn vương vấn của một cuộc chia tay. Không dựa vào phần sản xuất hào nhoáng, bài hát thu hút sự chú ý nhờ sức mạnh của chính âm nhạc, càng củng cố thêm niềm tin vào Jin, với tư cách là một nghệ sĩ solo. Phản hồi cho thấy, âm nhạc của anh không chỉ là sự nổi tiếng nhất thời mà còn tiếp tục được đón nhận theo thời gian.

Album Echo cũng đã vượt qua 1,1 tỷ lượt stream tích lũy, càng khẳng định vị thế của nó. Các ca khúc trong album, gồm cả bài hát chủ đề, đều nhận được sự ủng hộ đồng đều, thể hiện hiệu suất mạnh mẽ ở cấp độ album. Thông qua một loạt các bài hát đa dạng, Jin đã thu hút người nghe nghe đi nghe lại nhiều lần, nhờ biểu cảm tinh tế và giọng hát ổn định của mình.

Ảnh hưởng của anh trên Spotify cũng ngày càng tăng. Tính đến ngày 2/2, Jin đã vượt qua 10 triệu người theo dõi trên nền tảng này, đạt 10.035.908 người theo dõi. Điều này cho thấy, lượng người nghe toàn cầu của anh, với tư cách là một nghệ sĩ solo, tiếp tục mở rộng đều đặn.

Bên cạnh những thành tích về stream, kỷ lục giải thưởng của anh cũng tiếp tục được củng cố. Jin đã giành vị trí số 1 ở hạng mục "Nghệ sĩ solo xuất sắc nhất" tại lễ trao giải Kstyle Awards 2025 lần đầu tiên, do kênh truyền thông Hallyu của Nhật Bản, Kstyle, tổ chức, và được đài phát thanh nhạc pop trực tuyến House Radio của Mexico bình chọn là "Nghệ sĩ K-pop của năm 2025" trong năm thứ hai liên tiếp. Ngoài ra, với ca khúc Don't Say You Love Me, anh đã giành cả giải Bản thu âm của năm và Top 20 bài hát của năm tại Giải thưởng Âm nhạc Pop châu Á (APMA) 2025, ghi nhận cả tài năng âm nhạc và sự nổi tiếng của khán giả.

Sau khi liên tiếp phát hành hai album solo Happy và Echo, Jin đã xây dựng bản sắc riêng của mình thông qua việc thử nghiệm âm nhạc vượt ra ngoài ranh giới thể loại. Là một trong những nghệ sĩ solo K-pop để lại dấu ấn rõ rệt trong năm 2025, sự chú ý hiện đang đổ dồn vào việc Jin sẽ tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên sân khấu âm nhạc toàn cầu như thế nào trong năm 2026.

Ngày 2/2, BTS đã đến sân bay quốc tế Incheon để bắt đầu lịch trình ở nước ngoài. Nhóm dự kiến ​​phát hành album mới, "ARIRANG", vào ngày 20/3 và có buổi biểu diễn trở lại tại Quảng trường Gwanghwamun, vào ngày 21/3.