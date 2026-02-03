Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Danielle chính thức bị xóa khỏi NewJeans

Tuệ Nghi
SVO - Danielle bị xóa khỏi các nền tảng mạng xã hội của NewJeans trong bối cảnh tranh chấp đang diễn ra với ADOR.

Danielle, người đã được thông báo về việc bị loại khỏi nhóm nhạc nữ NewJeans, đã bị xóa khỏi các nền tảng mạng xã hội lớn. Vào ngày 2/2 (giờ Hàn Quốc), ADOR đã thay thế ảnh nhóm của các thành viên hiện tại trên các tài khoản mạng xã hội chính thức của NewJeans bằng hình ảnh logo nhóm và hình ảnh lightstick chính thức. Hiện tại, ADOR vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về bối cảnh thay đổi hình ảnh kênh hay kế hoạch quản lý tương lai của tập đoàn.

Trên nền tảng âm nhạc Spotify, cả tên của Danielle và cựu CEO Min Hee Jin cũng đã bị xóa khỏi phần giới thiệu nghệ sĩ của NewJeans. Trước đó, dấu hiệu cho thấy Danielle bị loại bỏ cũng được phát hiện trong trò chơi nhịp điệu trên di động Rhythm Hive, do Dream Age, một công ty con về game của HYBE vận hành, nơi chỉ có nội dung của Danielle bị xóa.

Trước đó, vào ngày 29/12 năm ngoái, ADOR, công ty quản lý của NewJeans, đã đưa ra một tuyên bố chính thức xác nhận rằng Hanni sẽ trở lại ADOR, sau Haerin và Hyein. Công ty cho biết, các cuộc thảo luận về việc Minji trở lại vẫn đang diễn ra, nhưng khẳng định rằng, Danielle đã được thông báo về việc chấm dứt hợp đồng độc quyền của mình.

Cụ thể, ADOR đã đệ đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại và phạt tiền đối với Danielle, một thành viên trong gia đình cô, và cựu CEO của ADOR, Min Hee Jin, cho rằng họ phải chịu trách nhiệm về việc NewJeans rời đi và chậm trễ trong việc quay trở lại. Tổng số tiền yêu cầu bồi thường trong vụ kiện được cho là lên tới 43,1 tỷ won.

Trong khi đó, Danielle gần đây đã lập tài khoản Instagram và bắt đầu các hoạt động công khai, bao gồm cả phát sóng trực tiếp. Chỉ trong vòng ba ngày sau khi mở tài khoản, số người theo dõi của cô đã vượt quá 900.000, chứng tỏ sức hút và sự quan tâm mạnh mẽ của công chúng dành cho cô.

Cô cũng mở một tài khoản trên nền tảng mạng xã hội Trung Quốc Xiaohongshu (Red Note), dẫn đến suy đoán rằng cô có thể bắt đầu các hoạt động tập trung vào thị trường Trung Quốc hơn là trong nước. Do các hoạt động trong nước bị hạn chế vì tranh chấp với ADOR, Xiaohongshu cũng được xem là một kênh thu nhập trực tiếp tiềm năng mới.

Danielle chia sẻ: “Có thể có những lúc tôi cảm thấy lo lắng hoặc sợ hãi, nhưng ngay cả khi đó tôi cũng sẽ cố gắng tìm thấy điều tốt đẹp trong đó. Những khoảnh khắc khó khăn không phải là ‘bất khả thi’, mà chỉ đơn giản là những khoảnh khắc cần thêm một chút thời gian. Tôi sẽ tiếp tục hướng tới ước mơ của mình và tiếp tục làm những việc giúp tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc”.

Tuệ Nghi
