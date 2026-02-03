Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kang Daniel tham gia sản xuất và hát nhạc phim (OST) cho 'Huyền thoại Megarace'

Tuệ Nghi
SVO - Công ty GITS, một công ty truyền thông kỹ thuật số và sở hữu trí tuệ (IP) đã ký kết thỏa thuận cuối cùng với nghệ sĩ K-pop hàng đầu Kang Daniel để sản xuất và thể hiện bài hát chủ đề chính thức cho bộ phim hoạt hình sắp ra mắt, 'Huyền thoại MegaRace'.

Thông qua thỏa thuận này, GITS đảm bảo quyền sở hữu và kiểm soát hoàn toàn nguồn âm thanh gốc của bài hát chủ đề, cũng như quyền phân phối, sử dụng và khai thác thương mại trên toàn thế giới. GITS sẽ thiết lập chiến lược phát hành toàn cầu cho Huyền thoại MegaRace và trực tiếp dẫn đầu các hoạt động phân phối và cấp phép nhạc phim trên các nền tảng kỹ thuật số và vật lý.

Kang Daniel, người sẽ thể hiện bài hát, là một nghệ sĩ solo đã bán được hơn 2 triệu album kể từ khi ra mắt. Anh đã chinh phục người hâm mộ toàn cầu với màn ra mắt rực rỡ với tư cách là trung tâm của nhóm nhạc Wanna One từng rất nổi tiếng. Kể từ đó, anh đã đạt được những thành công đáng kể, bao gồm xếp hạng trên bảng xếp hạng Billboard World Digital Song Sales và nắm giữ Kỷ lục Guinness Thế giới ( người sở hữu tài khoản Instagram đạt 1 triệu người theo dõi nhanh nhất, chỉ trong vòng 11 giờ 36 phút vào tháng 1/2019). Gần đây, Kang Daniel đã khẳng định vị thế của mình như một nghệ sĩ đa năng toàn cầu, mở rộng phạm vi hoạt động vượt ra ngoài vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và người biểu diễn sang làm MC và diễn viên.

Nhân dịp phát hành Huyền thoại Megarace, GITS dự định phát hành trước nội dung quảng bá cho bài hát chủ đề có sự góp mặt của Kang Daniel thông qua nền tảng fandom toàn cầu "Faning". Công ty dự đoán sự hợp tác này sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp với dàn nghệ sĩ đã được công bố trước đó và có kế hoạch tiếp tục mở rộng danh mục sở hữu trí tuệ âm nhạc và nội dung liên quan đến hoạt hình.

Một đại diện của GITS cho biết: "Thỏa thuận này thể hiện định hướng kinh doanh của công ty, tập trung vào việc đảm bảo quyền sở hữu nghiêm ngặt đối với sở hữu trí tuệ âm nhạc và phân phối chiến lược. Bằng cách hợp tác với các ngôi sao K-pop có tầm ảnh hưởng toàn cầu, chúng tôi sẽ vượt ra khỏi các dự án đơn lẻ để thiết lập một mô hình thương mại hóa nội dung có thể mở rộng và nâng cao giá trị lâu dài của tài sản âm nhạc".

Trong khi đó, LEGEND OF MEGA RACE (Huyền thoại Megarace) là một bộ phim hoạt hình 3D khoa học viễn tưởng, kết hợp đua xe và yếu tố trưởng thành, được sản xuất bởi Redrover.

Tuệ Nghi
#Sản xuất nhạc phim K-pop #Hợp tác Kang Daniel và GITS #Phát hành nội dung toàn cầu #Bộ phim hoạt hình Huyền thoại MegaRace #Quản lý sở hữu trí tuệ âm nhạc #Chiến lược phân phối nhạc số và vật lý #Nghệ sĩ đa năng toàn cầu #Tiếp thị qua nền tảng fandom Faning

