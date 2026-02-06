Có nên cúng ông Công ông Táo ở nhà thuê?

TPO - Theo các chuyên gia phong thủy và nghiên cứu văn hóa dân gian, việc thực hiện nghi lễ cúng ông Công ông Táo cần tuân thủ đúng thời điểm, không gian và tâm thế để tránh phạm húy, đồng thời giữ trọn ý nghĩa tâm linh.

Thời điểm và không gian cúng ông Công ông Táo

Theo chuyên gia phong thủy, tuyệt đối không làm lễ cúng ông Công ông Táo sau ngày 23 tháng Chạp, đặc biệt không cúng muộn hơn 23h đêm ngày 23. Quan niệm dân gian cho rằng cúng muộn khiến các Táo không kịp lên chầu trời, gia chủ dễ gặp điều không thuận trong năm mới.

Về vị trí đặt mâm cỗ, nếu gia đình có bàn thờ Táo quân riêng thì mâm cúng nên đặt ngay trong bếp. Trường hợp không có bàn thờ riêng, gia chủ có thể đặt mâm cúng chung với ban thờ gia tiên, không nên đặt mâm lễ ở bếp hay ngoài ban công.

Khi hành lễ, gia chủ cần ăn mặc kín đáo, gọn gàng, tránh làm đổ vỡ đồ thờ. Giữ tâm thế hoan hỉ, bình an được cho là giúp mang lại nguồn năng lượng tích cực cho gia đình trong năm mới.

Các chuyên gia lưu ý, trong ngày cúng ông Công ông Táo cần tránh một số điều kiêng kỵ như không dâng cúng các món ăn gồm thịt chó, thịt vịt, thịt chim… Không cầu xin tài lộc khi cúng ông Táo, bởi đây là nghi lễ tiễn các vị thần về trời báo cáo việc tốt - xấu trong năm. Không ném cá chép từ trên cao, không thả cá kèm túi nylon.

Việc thả cá chép phóng sinh cần xuất phát từ cái tâm, không nên chạy theo phong trào hay mê tín vụ lợi. Gia chủ nên tránh các hành động phản cảm như đổ cả xô cá xuống nước, thả cá từ trên cao hoặc xem giờ lành chỉ để đi thả cá.

Theo quan điểm phong thủy, nếu người thuê nhà không làm lễ nhập trạch thì cũng không bắt buộc phải cúng ông Công ông Táo.

Có nên cúng ông Công ông Táo tại cửa hàng, cơ sở kinh doanh, nhà thuê?

Theo nhiều chuyên gia phong thủy, nghi lễ cúng Táo quân thường chỉ thực hiện tại gia đình hoặc cửa hàng, cơ sở kinh doanh có liên quan đến bếp núc, ăn uống. Với những cửa hàng không có bếp, không nấu nướng, gia chủ không bắt buộc phải cúng ông Táo, chỉ cần làm lễ tại nhà riêng.

Trong trường hợp cúng tại cửa hàng, nghi lễ tương tự tại gia, quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm. Nếu cơ sở có bàn thờ thì bày lễ trên bàn thờ, nếu không có thể chuẩn bị mâm hoặc khay sạch, đặt ở vị trí trang trọng. Sau lễ, hóa vàng tại nơi quy định, tránh hóa vàng trong phòng làm việc để phòng nguy cơ hỏa hoạn.

Theo quan điểm phong thủy, nếu người thuê nhà không làm lễ nhập trạch thì cũng không bắt buộc phải cúng ông Công ông Táo. Trường hợp chủ nhà đã làm lễ hoặc hoàn cảnh không cho phép, người thuê có thể không cúng.

Tuy nhiên, nếu thuê nhà nguyên căn, không ở chung với chủ, đến ngày 23 tháng Chạp vẫn nên làm lễ cúng Táo quân, với lễ vật đơn giản và tâm nguyện thành kính là đủ.

Mâm cỗ cúng ông Công ông Táo

Lễ vật truyền thống gồm ba mũ Táo quân (hai mũ Táo ông có cánh chuồn, một mũ Táo bà không có cánh), áo và hia, màu sắc thay đổi theo ngũ hành từng năm. Các đồ mã này sẽ được hóa sau lễ cúng.

Mâm cỗ chay có thể gồm canh rau củ, nem chay, đậu phụ sốt nấm, giò chay, xôi, chè, nộm, xào rau củ.

Mâm chay giản lược theo trường phái trí tuệ chỉ gồm mâm ngũ quả, 3 bát chè, một đĩa xôi, hoa tươi, nước, nến đỏ và 3 cá chép sống, không dâng mũ, tiền vàng hay cá chép giấy.

Mâm cỗ mặn thường có gạo, muối, gà luộc hoặc thịt lợn luộc, canh, món xào, giò, cá chép (rán hoặc sống), xôi gấc, hoa quả, trà, rượu, cau trầu, hoa tươi, giấy tiền, vàng mã.

Văn khấn ông Công ông Táo

Bài cúng ông Công ông Táo theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam - NXB Văn hóa Thông tin

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Tín chủ (chúng) con là: …

Ngụ tại: …

Hôm nay, ngày .... tháng Chạp năm Ất Tỵ, tín chủ chúng con thành tâm sắp sửa hương hoa phẩm luật, xiêm hài áo mũ, kính dâng tôn thần. Thắp nén tâm hương tín chủ con thành tâm kính bái.

Chúng con kính mời ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân hiển linh trước án hưởng thụ lễ vật.

Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm.

Xin Tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai gái, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành.

Chúng con lễ bạc tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn thần phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Văn khấn ông Công ông Táo được lưu truyền trong dân gian

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Kính lạy Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân!

Tín chủ con là :.............

Ngụ tại :.......................

Nhằm ngày .... tháng Chạp, năm Ất Tỵ, tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật, xiêm hài áo mũ, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời :

Ngài Đông trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.

Phỏng theo lệ cũ, Ngài là vị chủ, Ngũ Tự Gia Thần, soi xét lòng trần, Táo Quân chứng giám.

Trong năm sai phạm, các tội lỗi lầm, cúi xin Tôn Thần, gia ân châm chước. Ban lộc, ban phước, phù hộ toàn gia, trai gái trẻ già, an ninh khang thái.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.

Nam mô a di đà Phật! (3 lần).

Lưu ý: Mọi thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, việc thờ cúng tùy thuộc vào tín ngưỡng, điều kiện và quan niệm của mỗi gia đình.