Danh tính Á khôi Phương Linh 22 tuổi điều hành đường dây bán dâm vừa bị bắt

TPO - Bùi Thị Phương Linh bị công an TP Hà Nội tạm giữ để điều tra hành vi môi giới mại dâm. Cô từng đạt danh hiệu á khôi 1 tại cuộc thi sắc đẹp Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2025.

Ngày 5/2, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự Bùi Thị Phương Linh (SN 2004, trú xã Phúc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, Phương Linh đạt danh hiệu Á khôi 1 tại cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2025, tổ chức vào tháng 4/2025 tại Hà Nội.

Tại Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2025, cô được nhớ đến nhờ gương mặt ưa nhìn. Sau cuộc thi sắc đẹp, Phương Linh chia sẻ cô muốn tham gia các hoạt động cộng đồng có ý nghĩa và lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Á khôi bị bắt vì điều hành đường dây bán dâm.

Trước đó, Phương Linh chia sẻ lý do đến với các cuộc thi sắc đẹp là "không chỉ để khẳng định bản thân mà còn muốn học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ năng mềm và bản lĩnh sân khấu". Cô còn chia sẻ bản thân "đang hướng tới hình ảnh phụ nữ trẻ tự tin, độc lập và luôn nỗ lực phát triển bản thân".

Tuy nhiên, theo điều tra từ cơ quan chức năng, sau cuộc thi sắc đẹp, cô không tham gia các hoạt động nổi bật trong lĩnh vực giải trí hay cộng đồng, hạn chế xuất hiện trên mạng xã hội.

Do không có công việc và nguồn thu nhập ổn định, Phương Linh tham gia bán dâm khi có người có nhu cầu. Sau đó, đối tượng tiếp tục giữ vai trò trung gian, kết nối cho khách và đối tượng bán dâm.

Theo tài liệu điều tra, Phương Linh sử dụng ứng dụng trên điện thoại để gửi hình ảnh những cô gái tham gia bán dâm cho khách lựa chọn. Khi khách đồng ý, Linh trực tiếp trao đổi, thỏa thuận giá cả, địa điểm và sắp xếp người đến theo yêu cầu.

Trước khi bị bắt, Phương Linh từng chia sẻ "hướng tới hình ảnh phụ nữ trẻ tự tin, độc lập".

Thông qua các mối quan hệ xã hội, Linh tìm kiếm người có nhu cầu mua bán dâm, đồng thời tập hợp nhiều cô gái trẻ để tham gia đường dây. Giá mỗi lượt được các cô gái khai nhận dao động từ 4-6 triệu đồng. Ngoài khoản tiền thỏa thuận ban đầu, Linh còn thu thêm từ khách để hưởng chênh lệch tiền môi giới.

Tối 13/1, lực lượng chức năng kiểm tra một nhà nghỉ trên địa bàn phường Việt Hưng, bắt quả tang nhiều đối tượng đang mua bán dâm. Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định Linh là người đứng ra môi giới trong vụ việc này. Tổng số tiền Linh nhận từ khách trong lần giao dịch bị phát hiện khoảng 18 triệu đồng. Sau khi trả tiền cho các cô gái bán dâm, Linh hưởng phần còn lại như tiền công môi giới.

Vụ việc đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.