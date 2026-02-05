Kiều Anh trong 'Gia đình trái dấu' gây tranh cãi

Bộ phim Gia đình trái dấu do NSƯT Kiều Anh, NSƯT Hoàng Hải đóng chính lên sóng nhận được sự chú ý của khán giả. Với những câu chuyện về mâu thuẫn gia đình thời hiện đại như chồng thất nghiệp, ngoại tình có con riêng, bạn gái của con trai có bầu trước khi kết hôn, con gái từ chối đi du học... phim được kỳ vọng là bức tranh chân thực về cuộc sống của các gia đình Việt hiện nay.

Tuy nhiên, nhân vật chính là bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) lại gặp phải nhiều ý kiến trái chiều của khán giả vì được xây dựng quá lố, mâu thuẫn, nhiều phân cảnh bà Ánh bị chê EQ thấp, nhưng rồi trong cảnh khác lại rất thấu hiểu, không có tính nhất quán.

Kiều Anh đóng vai người mẹ bốc đồng EQ lúc thấp lúc cao trong phim.

Trong tập 30, khi biết Vân (Thùy Dương) bạn gái của con trai Đức (Tuấn Anh) đã mang thai nhưng không muốn cưới, bà Ánh đến gặp trò chuyện và thuyết phục Vân. Bà Ánh tỏ ra là người tâm lý thấu hiểu, chiều lòng Vân và nói Vân là nhân vật chính của đám cưới nên cứ làm những gì cảm thấy thoải mái nhất.

Khi ông thông gia Thăng không hài lòng với hôn lễ, bà Ánh cũng tới tìm cách thuyết phục ông, thậm chí sử dụng chút mưu mẹo để ông Thăng cảm thấy thoải mái hơn khi làm thông gia với ông Phi. Sau tập 30, khán giả còn cho rằng bà Ánh xứng đáng là "mẹ chồng quốc dân" khi luôn ủng hộ tình cảm cũng như sự nghiệp của con trai và con dâu.

Bà Ánh tỏ ra thấu hiểu chu đáo với con dâu.

Tuy nhiên, trong tập 28, đối mặt với việc con gái từ chối đi du học, bà Ánh lại có cách hành xử bốc đồng, thiếu tinh tế, bị chê là EQ thấp. Dương (Quỳnh Trang) quyết định từ chối suất đi du học, biết được việc này bà Ánh rất sốc. Bà cho rằng Dương vô ơn khi không nhớ tới công sức cha mẹ chăm lo để cô có một tương lai tốt đẹp hơn. Đồng thời, bà còn cho rằng vì yêu Tuấn (Thái Vũ) nên Dương mới nông nổi từ bỏ sự nghiệp.

Vì thế, bà Ánh tới gặp Tuấn, yêu cầu Tuấn phải khuyên nhủ con gái, bà gây áp lực khiến Tuấn nói lời chia tay với Dương. Sau đó, hai mẹ con cãi nhau Dương trách mẹ can thiệp vào chuyện riêng của mình và bỏ đến chỗ ông Phi ở nhờ. Bà Ánh lại một lần nữa gặp Tuấn, đổ lỗi cho cậu vì đã để lộ chuyện hai cô cháu gặp nhau cho Dương biết.

Khán giả cho rằng bà Ánh thể hiện sự thiếu tinh tế, EQ thấp khi nhiều lần trách móc đổ lỗi cho Tuấn. Bên cạnh đó, bà không tìm hiểu rõ suy nghĩ của con gái đã áp đặt suy đoán của mình và khiến con cảm thấy bị coi thường, thiếu tôn trọng.

Bà Ánh không hiểu con gái, áp đặt kỳ vọng của mình với con.

Bà cũng nhiều lần gặp Tuấn để chỉ trích, đổ lỗi cho người yêu của con gái.

Vì vậy, người xem có rằng nhân vật bà Ánh mâu thuẫn. Một số khán giả bình luận: "Bà Ánh lúc nào cũng ồn ào, sồn sồn lên", "Bà Ánh khó chịu là cả nhà chịu tội theo".

Trước đó, trong những tập đầu của phim Gia đình trái dấu, nhân vật bà Ánh bị chê quá nhõng nhẽo, hành xử cảm tính, vượt ranh giới sự hài hước và trở nên lố lăng. Khi thú cưng trong nhà chết, bà khóc lóc và yêu cầu mọi người có mặt gấp, bất chấp việc chồng đã dặn trước ông có việc quan trọng không nên gọi điện.

Khán giả bình luận: "Bộ phim này chỉ nên xem với tâm thế giải trí, vui vẻ giải khuây. Nếu xem theo kiểu để suy ngẫm, để rút ra bài học triết lý, thông điệp sâu xa thì đây không phải là bộ phim phù hợp".

Theo đó, các nhân vật được xây dựng thiếu tính thực tế, kịch bản tạo mâu thuẫn một cách thiếu thuyết phục, chỉ để các nhân vật giận hờn trách móc sau đó làm hòa từ đó xây dựng hình ảnh gia đình hạnh phúc.

Gia đình trái dấu khiến người xem thấy tình tiết thiếu thuyết phục.

Ví dụ việc Dương khi biết bố ngoại tình có con riêng vẫn ngọt ngào yêu thương và đồng cảm với bố, dễ dàng chấp nhận em gái khiến người xem khó hiểu. Trong khi đó, với mẹ, Dương tranh cãi hỗn láo không cảm thông cho mẹ. Phim làm nhẹ đi nỗi đau của người phụ nữ khi bị chồng phản bội, để bà Ánh dễ dàng dành tình yêu thương cho con riêng của chồng, thậm chí còn có nhân vật khuyên người phụ nữ hãy chấp nhận việc chồng ngoại tình một lần như sai lầm nhất thời khiến người xem không đồng tình.