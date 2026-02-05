Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Kiều Anh trong 'Gia đình trái dấu' gây tranh cãi

Minh Vũ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - NSƯT Kiều Anh thể hiện vai bà Ánh trong "Gia đình trái dấu" nhưng khiến khán giả cảm thấy nhân vật EQ thấp, diễn xuất chưa thuyết phục người xem.

Bộ phim Gia đình trái dấu do NSƯT Kiều Anh, NSƯT Hoàng Hải đóng chính lên sóng nhận được sự chú ý của khán giả. Với những câu chuyện về mâu thuẫn gia đình thời hiện đại như chồng thất nghiệp, ngoại tình có con riêng, bạn gái của con trai có bầu trước khi kết hôn, con gái từ chối đi du học... phim được kỳ vọng là bức tranh chân thực về cuộc sống của các gia đình Việt hiện nay.

Tuy nhiên, nhân vật chính là bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) lại gặp phải nhiều ý kiến trái chiều của khán giả vì được xây dựng quá lố, mâu thuẫn, nhiều phân cảnh bà Ánh bị chê EQ thấp, nhưng rồi trong cảnh khác lại rất thấu hiểu, không có tính nhất quán.

kieu-anh1.jpg
Kiều Anh đóng vai người mẹ bốc đồng EQ lúc thấp lúc cao trong phim.

Trong tập 30, khi biết Vân (Thùy Dương) bạn gái của con trai Đức (Tuấn Anh) đã mang thai nhưng không muốn cưới, bà Ánh đến gặp trò chuyện và thuyết phục Vân. Bà Ánh tỏ ra là người tâm lý thấu hiểu, chiều lòng Vân và nói Vân là nhân vật chính của đám cưới nên cứ làm những gì cảm thấy thoải mái nhất.

Khi ông thông gia Thăng không hài lòng với hôn lễ, bà Ánh cũng tới tìm cách thuyết phục ông, thậm chí sử dụng chút mưu mẹo để ông Thăng cảm thấy thoải mái hơn khi làm thông gia với ông Phi. Sau tập 30, khán giả còn cho rằng bà Ánh xứng đáng là "mẹ chồng quốc dân" khi luôn ủng hộ tình cảm cũng như sự nghiệp của con trai và con dâu.

kieu-anh14.jpg
Bà Ánh tỏ ra thấu hiểu chu đáo với con dâu.

Tuy nhiên, trong tập 28, đối mặt với việc con gái từ chối đi du học, bà Ánh lại có cách hành xử bốc đồng, thiếu tinh tế, bị chê là EQ thấp. Dương (Quỳnh Trang) quyết định từ chối suất đi du học, biết được việc này bà Ánh rất sốc. Bà cho rằng Dương vô ơn khi không nhớ tới công sức cha mẹ chăm lo để cô có một tương lai tốt đẹp hơn. Đồng thời, bà còn cho rằng vì yêu Tuấn (Thái Vũ) nên Dương mới nông nổi từ bỏ sự nghiệp.

Vì thế, bà Ánh tới gặp Tuấn, yêu cầu Tuấn phải khuyên nhủ con gái, bà gây áp lực khiến Tuấn nói lời chia tay với Dương. Sau đó, hai mẹ con cãi nhau Dương trách mẹ can thiệp vào chuyện riêng của mình và bỏ đến chỗ ông Phi ở nhờ. Bà Ánh lại một lần nữa gặp Tuấn, đổ lỗi cho cậu vì đã để lộ chuyện hai cô cháu gặp nhau cho Dương biết.

Khán giả cho rằng bà Ánh thể hiện sự thiếu tinh tế, EQ thấp khi nhiều lần trách móc đổ lỗi cho Tuấn. Bên cạnh đó, bà không tìm hiểu rõ suy nghĩ của con gái đã áp đặt suy đoán của mình và khiến con cảm thấy bị coi thường, thiếu tôn trọng.

kieu-anh2.jpg
Bà Ánh không hiểu con gái, áp đặt kỳ vọng của mình với con.
kieu-anh3.jpg
Bà cũng nhiều lần gặp Tuấn để chỉ trích, đổ lỗi cho người yêu của con gái.

Vì vậy, người xem có rằng nhân vật bà Ánh mâu thuẫn. Một số khán giả bình luận: "Bà Ánh lúc nào cũng ồn ào, sồn sồn lên", "Bà Ánh khó chịu là cả nhà chịu tội theo".

Trước đó, trong những tập đầu của phim Gia đình trái dấu, nhân vật bà Ánh bị chê quá nhõng nhẽo, hành xử cảm tính, vượt ranh giới sự hài hước và trở nên lố lăng. Khi thú cưng trong nhà chết, bà khóc lóc và yêu cầu mọi người có mặt gấp, bất chấp việc chồng đã dặn trước ông có việc quan trọng không nên gọi điện.

Khán giả bình luận: "Bộ phim này chỉ nên xem với tâm thế giải trí, vui vẻ giải khuây. Nếu xem theo kiểu để suy ngẫm, để rút ra bài học triết lý, thông điệp sâu xa thì đây không phải là bộ phim phù hợp".

Theo đó, các nhân vật được xây dựng thiếu tính thực tế, kịch bản tạo mâu thuẫn một cách thiếu thuyết phục, chỉ để các nhân vật giận hờn trách móc sau đó làm hòa từ đó xây dựng hình ảnh gia đình hạnh phúc.

kieu-anh15.jpg
Gia đình trái dấu khiến người xem thấy tình tiết thiếu thuyết phục.

Ví dụ việc Dương khi biết bố ngoại tình có con riêng vẫn ngọt ngào yêu thương và đồng cảm với bố, dễ dàng chấp nhận em gái khiến người xem khó hiểu. Trong khi đó, với mẹ, Dương tranh cãi hỗn láo không cảm thông cho mẹ. Phim làm nhẹ đi nỗi đau của người phụ nữ khi bị chồng phản bội, để bà Ánh dễ dàng dành tình yêu thương cho con riêng của chồng, thậm chí còn có nhân vật khuyên người phụ nữ hãy chấp nhận việc chồng ngoại tình một lần như sai lầm nhất thời khiến người xem không đồng tình.

Minh Vũ
#Kiều Anh #Gia đình trái dấu #Hoàng Hải #Thừa Anh Tuấn #Quỳnh Trang #phim Việt #sao Việt

Xem thêm

Cùng chuyên mục