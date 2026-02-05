Hòa Minzy treo người không dùng dây an toàn

TPO - Hòa Minzy không sử dụng đai hỗ trợ an toàn khi trình diễn tiết mục treo người trên cao trong fan concert ở TPHCM. Một số ý kiến cho rằng cần kiểm soát chặt chẽ các màn trình diễn có độ khó cao và tính chất nguy hiểm, tránh làm mất an toàn cho nghệ sĩ và ảnh hưởng tới trải nghiệm của khán giả.

Trong fan concert tối 1/2, Hòa Minzy hai lần khiến khán giả thót tim khi trình diễn đu dây trên không với nghệ sĩ xiếc trong tiết mục Không thể cùng nhau suốt kiếp và treo lơ lửng trên vòng xoay trong bài Thị Mầu. Ở cả hai phần trình diễn, Hòa Minzy không sử dụng đai hỗ trợ an toàn. Bạn diễn là nghệ sĩ Trịnh Hiếu dùng chân để giữ Hòa Minzy. Hai người xoay nhiều vòng trên không trước khi xuống sân khấu để Hòa Minzy hoàn thành tiết mục.

Theo chia sẻ, để đảm bảo yếu tố thẩm mỹ cho tiết mục và đạt hiệu quả cao nhất về mặt cảm xúc cho người xem, nữ ca sĩ lựa chọn làm điều mạo hiểm và phải “cầu trời khấn phật” nhiều lần trước khi bắt đầu thực hiện.

Hòa Minzy thực hiện động tác khó nhưng không có đai bảo hộ.

"Tôi luôn cố gắng vượt qua giới hạn của mình và màn đu dây vừa rồi cũng vậy. Treo người biểu diễn ngoài trời thật sự rất nguy hiểm, nhưng tôi đã quyết định không dùng dây an toàn. Tôi muốn mang đến một màn trình diễn gan dạ nhất để mọi người có thể tự hào về mình. Mọi người xem mà sợ là tôi thành công rồi", Hòa Minzy nói.

Nghệ sĩ Trịnh Hiếu cho biết anh và Hòa Minzy chỉ tập tiết mục này trong ba ngày. Buổi đầu tập với dây, buổi thứ hai nữ ca sĩ có thể trình diễn trên sân khấu thuần thục. Các buổi tập cũng không sử dụng đai an toàn. Trước đó, Hòa Minzy có kinh nghiệm trình diễn với dây lụa ở độ cao vừa phải.

Thị trường nhạc Việt bước vào thời kỳ sôi động với hàng loạt live show cá nhân và concert quy mô lớn liên tục được tổ chức. Việc nghệ sĩ mạo hiểm đầu tư để thu hút khán giả không phải điều xa lạ. Nhiều ca sĩ Việt như Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà từng nhào lộn trên không, nằm trên phi thuyền đáp xuống sân khấu để tạo hiệu ứng mãn nhãn cho người xem.

Tuy nhiên, nghệ sĩ cần khuyến cáo người xem không thực hiện theo nếu không có sự hướng dẫn hoặc tập luyện kỹ càng. Sau khi fan concert khép lại, Hòa Minzy nhận nhiều ý kiến trái chiều về phần đu dây kịch tính. Ngoài bình luận khen Hòa Minzy can đảm, hết mình với nghệ thuật, luồng ý kiến khác cho rằng không nhất thiết phải liều mạng cho một phần trình diễn.

Hòa Minzy đầu tư cho fan concert hôm 1/2.

"Ngay cả nghệ sĩ xiếc biểu diễn trên độ cao cũng sẽ có lưới lót phía dưới đề phòng tai nạn, hoặc gắn dây vào người. Không ai đặt cược tính mạng như vậy cả. Nếu không bảo đảm an toàn thì nên cấm diễn", "Sáng tạo là cần thiết với nghệ sĩ, nhưng khi yếu tố mạo hiểm và hiệu ứng sân khấu lấn át giá trị âm nhạc cốt lõi, dễ tạo cảm giác chú trọng bề nổi hơn là chiều sâu nghệ thuật. Đôi khi, khán giả cần cảm xúc thật hơn là sự choáng ngợp", "Quá mạo hiểm cả khi biểu diễn và tập luyện, không có gì bảo hộ bên dưới, chỉ cần sơ suất nhỏ có thể đánh đổi cả mạng sống", một số khán giả bình luận.

Cộng đồng mạng cũng nêu quan điểm cần kiểm soát chặt chẽ các màn trình diễn có độ khó cao và tính chất nguy hiểm. "Không phải diễn viên xiếc chuyên nghiệp thì không được cấp phép các tiết mục biểu diễn nếu chưa được đảm bảo về mặt an toàn", khán giả đề xuất.

Fan concert của Hòa Minzy thu hút gần 10.000 người. Chương trình được đầu tư với kinh phí lớn, sân khấu do đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư đảm nhiệm. Hòa Minzy chịu chi cho concert, nói doanh thu từ bán vé không đáng kể.

Hòa Minzy trình diễn gần 20 tiết mục. Cô diễn hit Bắc Bling với sự tham gia của hơn 300 vũ công và học sinh tiểu học.