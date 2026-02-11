Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Hàng loạt tài xế bị xử phạt vì để biển số bị bùn đất che lấp

Thanh Hà
TPO - Vừa qua, nhiều tài xế ô tô để bùn đất che lấp biển số bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt số tiền 23 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

xe-rac-1.jpg
Xe rác bị chất bẩn che lấp biển số.

Ngày 11/2, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) vừa lập biên bản, xử phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe của tài xế ô tô chở rác có biển số bị che lấp.

Trước đó, khoảng 13h30 cùng ngày, tổ công tác CSGT làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường Phạm Hùng (Hà Nội) đã phát hiện ô tô chở rác mang biển số 29C-371.XX có phần chữ, số bị che lấp.

xe-rac.jpg
Lực lượng CSGT làm việc với tài xế.

Qua kiểm tra, tài xế Nguyễn Văn C. (trú tại Hà Nội) thừa nhận biển số bị bám bẩn lâu ngày nhưng chưa được vệ sinh.

Ít hôm trước, Đội CSGT đường bộ số 6 đã lập biên bản xử phạt đối với ông Phạm Minh D. (trú tại Phú Thọ) điều khiển xe rác mang BKS 29H-825.XX; ông N.Đ.Q (trú tại Yên Bài, Hà Nội) điều khiển ô tô trộn bê tông BKS 29H-227.XX với lỗi tương tự.

bao-tai.png
Bao tải che lấp biển số ô tô.

Cũng trong ngày 11/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, qua phản ánh của người dân về việc một tài xế ô tô dùng bao tải che kín biển số khi tham gia giao thông và yêu cầu Phòng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng xác minh, làm rõ.

Qua xác minh, Phòng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng đã lập biên bản xử phạt 23 triệu đồng và trừ 6 điểm GPLX đối với nữ tài xế có hành vi trên.

Cục CSGT cho biết, hành vi che biển số xe vi phạm nghiêm trọng Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý phương tiện và tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự, an toàn giao thông.

Thanh Hà
