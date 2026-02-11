Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hai người mặc đồ bảo vệ, cầm hung khí đe dọa tài xế tại TPHCM

Nguyễn Dũng
TPO - Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ hai người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ chặn đầu ô tô và cầm hung khí đe dọa tài xế trên địa bàn TP.HCM.

Ngày 11/2, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hai người đàn ông đi trên hai xe máy, mặc trang phục bảo vệ áp sát một ô tô đang lưu thông trên đường Đinh Thị Thi, thuộc Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình, TPHCM.

Bảo vệ cầm hung khí thách thức tài xế.

Hình ảnh từ clip cho thấy một trong hai người đứng chắn trước đầu xe, người còn lại cầm theo hung khí lớn tiếng chửi bới và thách thức tài xế.

Tài xế ô tô đã cố thủ bên trong xe và dùng điện thoại quay lại diễn biến sự việc.

Sau một thời gian, hai người mặc đồng phục bảo vệ lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Nhận được thông tin, Công an phường Hiệp Bình đã vào cuộc xác minh, mời những người liên quan đến trụ sở làm việc để làm rõ hành vi, đồng thời xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Dũng
