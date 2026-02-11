Khởi tố chủ trạm trộn bê tông đổ trộm 150 tấn chất thải xuống ruộng

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Lưỡng (SN 1991, trú phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Văn Lưỡng là chủ cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng Lưỡng Hà, có trạm trộn bê tông đặt tại tổ dân phố Tổ Cầu, phường Trường Thi.

Hiện trường vụ đổ chất thải. Ảnh: V.Q

Tháng 12/2025, Lưỡng đã thu gom một lượng lớn chất thải rắn thông thường rồi đổ xuống khu đất ruộng phía sau trạm trộn bê tông nhằm san lấp, tạo mặt bằng làm bãi chứa vật liệu xây dựng. Cơ quan chức năng xác định, số chất thải này phát sinh từ hoạt động sản xuất bê tông thương phẩm của cơ sở và từ việc thu gom gạch vỡ, vữa thừa, bê tông phế thải sau phá dỡ các công trình dân dụng.

Tổng khối lượng chất thải bị đổ trái quy định ra môi trường được xác định gần 150 tấn. Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Lưỡng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.