Sản xuất thuốc ‘tăng cân nhanh’ từ bột ngô pha trộn tân dược rối loạn tiền đình

TPO - Để sản xuất thuốc tăng cân, nhóm đối tượng đã sử dụng bột ngô, bột nếp cùng các loại bột thuốc Bắc không rõ nguồn và trộn thêm thuốc tân dược, vo thành viên, đóng gói bán ra thị trường.

Ngày 11/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án sản xuất, buôn bán thuốc đông y cổ truyền giả quy mô lớn, hoạt động tại xã Đức Minh và xã Can Lộc.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện nhiều sản phẩm thuốc đông y được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội với công dụng “ăn ngon, ngủ ngon, tăng cân nhanh”. Tuy nhiên, một số người sử dụng phản ánh chỉ sau thời gian ngắn dùng thuốc đã có biểu hiện ăn khỏe, ngủ sâu bất thường và tăng cân nhanh chóng. Những dấu hiệu này không phù hợp với đặc tính tác dụng chậm, từ từ của thuốc đông y cổ truyền nên gây nghi vấn.

Lực lượng chức năng bắt quả tang khi cơ sở đang sản xuất thuốc Đông y không đảm bảo chất lượng.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế đã vào cuộc xác minh, điều tra và làm rõ đây là đường dây sản xuất, buôn bán thuốc đông y giả do Đoàn Thị Lam (SN 1972, trú xã Đức Minh) cầm đầu, câu kết với Trần Văn Hợp (SN 1997, trú xã Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2023, các đối tượng đã mua nguyên liệu, dụng cụ để sản xuất thuốc tăng cân tại nhà riêng. Để tạo ra sản phẩm, nhóm này sử dụng bột ngô, bột nếp và bột thuốc Bắc không rõ nguồn gốc làm nền, sau đó trộn thêm thuốc tân dược, vo thành viên hoàn rồi đóng gói bán ra thị trường.

Các nguyên liệu được tập kết để sản xuất ra sản phẩm.

Đáng chú ý, nhằm tạo hiệu quả tăng cân nhanh, Lam và Hợp đã mua các loại thuốc tân dược chứa hoạt chất Dexamethason cùng Panactol, Cinarizin (nhóm thuốc thường dùng điều trị chóng mặt, rối loạn tiền đình, đau đầu hoặc viêm mũi xoang kèm say tàu xe) từ Nghệ An để pha trộn vào sản phẩm.

Các đối tượng còn thuê nhiều lao động địa phương tham gia sản xuất, dán nhãn “Nhà thuốc đông y cổ truyền Tiến Hạnh”, ghi thành phần và công dụng sai sự thật nhằm quảng cáo, rao bán trên mạng xã hội.

Mở rộng chuyên án, lực lượng công an tiếp tục phát hiện một cơ sở khác do Nguyễn Cao Cường (SN 1984, trú xã Đức Minh) tổ chức sản xuất với thủ đoạn tương tự.

Triệt phá đường dây sản xuất thuốc “tăng cân nhanh” từ bột ngô.

Cơ quan chức năng đã đồng loạt khám xét hai cơ sở trên cùng sáu địa điểm liên quan tại Hà Tĩnh và Nghệ An, thu giữ hơn 1 tấn thuốc viên hoàn thành phẩm, hàng trăm nghìn viên thuốc tân dược, hơn 1 tấn nguyên liệu cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất.

Kết quả giám định cho thấy các mẫu thuốc không chứa thành phần thảo dược như công bố trên nhãn; đồng thời phát hiện các chất không được phép sử dụng theo quy định của Bộ Y tế và chưa được cấp phép lưu hành.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.