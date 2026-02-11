Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Ngụy trang ma túy trong hộp thức ăn thú cưng để đưa đi tiêu thụ

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cất giấu ma túy tại bãi đất trống, chia nhỏ rồi ngụy trang trong hộp thức ăn thú cưng để vận chuyển, đó là thủ đoạn của đường dây ma túy liên tỉnh vừa bị Công an TPHCM bóc gỡ.

Ngày 11/2, Công an TPHCM cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) vừa triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh giữa TPHCM và Tây Ninh, bắt giữ 8 đối tượng liên quan.

img-7344.jpg
Các đối tượng trong đường dây tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 21/1, Tổ công tác Đội 2 – PC04 phối hợp Công an phường An Lạc bắt quả tang Bùi Trí Đức (SN 1987, ngụ An Giang) trước số 545 Kinh Dương Vương khi đang vận chuyển 50,27 gam Ketamine.

Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận số ma túy trên do Huỳnh Tấn Lộc (SN 2000, ngụ xã Tân Nhựt, TPHCM) chỉ đạo mang đi giao cho khách.

Ngay sau đó, một tổ công tác khác tiến hành bắt khẩn cấp Lộc. Khám xét nơi ở của Đức và Lộc, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm 2,15kg Ketamine và 1,65kg MDMA, cùng nhiều túi nylon chứa viên nén và chất bột nghi ma túy.

Mở rộng điều tra, công an truy xét, bắt giữ thêm 6 đối tượng khác trong đường dây. Tổng tang vật thu giữ hơn 2,2kg Ketamine, khoảng 3.600 viên thuốc lắc, 0,109 gam Methamphetamine cùng nhiều vật chứng liên quan.

Theo kết quả điều tra, các đối tượng cất giấu ma túy tại bãi đất trống, sau đó phân chia nhỏ, ngụy trang trong hộp giấy đựng thức ăn thú cưng để vận chuyển, tiêu thụ tại nhiều địa phương nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Hiện Phòng PC04 Công an TPHCM đã khởi tố cả 8 đối tượng về các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, thể hiện quyết tâm cao độ trong đấu tranh, triệt phá tội phạm ma túy với phương châm: không chỉ đánh “khúc giữa” mà xử lý toàn bộ đường dây, kể cả đối tượng cầm đầu và người sử dụng.

Nguyễn Dũng
#Ma tuý #Công an TPHCM #PC04 #Cảnh sát ma tuý #Triệt phá #Đường dây ma tuý liên tỉnh #TPHCM #Tây Ninh #Bắt giữ #Khởi tố

Xem thêm

Cùng chuyên mục