Thông tin mới vụ đuổi đánh nhau gây náo loạn trung tâm TPHCM

TPO - Ngày 11/2, Công an TPHCM cho biết, Công an phường Bến Thành đã mời những người liên quan trong vụ đuổi đánh nhau gây náo loạn khu phố sau va chạm giữa 2 ôtô và đang lập hồ sơ, xác minh, làm rõ vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra rạng sáng 10/2 tại khu vực giao lộ Nguyễn Trãi – Nguyễn Văn Tráng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 10/2, ông Mã Thanh (sinh năm 1977, ngụ TPHCM) điều khiển ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Trãi thì xảy ra va chạm với ô tô do anh L.N.T (sinh năm 1992, tài xế xe công nghệ) điều khiển. Thời điểm này, trên xe có anh N.V.H.A (sinh năm 1987) là hành khách.

Clip toàn cảnh vụ ẩu đả sau va chạm giao thông. Nguồn C.A

Sau va chạm, các bên dừng phương tiện giữa khu vực giao lộ để trao đổi, dẫn đến cự cãi, lời qua tiếng lại. Ít phút sau, ông Ngô Duy Đông (sinh năm 1977, ngụ TPHCM) điều khiển xe mô tô đến hiện trường và cùng ông Mã Thanh tham gia tranh cãi.

Trong quá trình xô xát, ông Mã Thanh và ông Ngô Duy Đông đã có hành vi đuổi đánh anh H.A., gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự khu vực. Sự việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh can ngăn và lực lượng tuần tra Công an phường Bến Thành phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Bến Thành có mặt tại hiện trường.

Cơ quan công an đã mời những người liên quan về trụ sở để làm việc, củng cố hồ sơ nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.