Xã hội

Google News

Clip: Đuổi đánh nhau gây náo loạn trung tâm TPHCM sau va chạm giữa 2 ôtô

Nguyễn Dũng
TPO - Sau va chạm giao thông giữa 2 ôtô, hai nhóm người xảy ra mâu thuẫn, rượt đuổi và đánh nhau giữa trung tâm TPHCM, gây náo loạn đường phố, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông.

Sáng 10/2, thông tin từ Công an phường Bến Thành (TPHCM) cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc ẩu đả xảy ra sau va chạm giao thông tại khu vực giao lộ Nguyễn Trãi – Nguyễn Văn Tráng.

Clip vụ đánh nhau sau va chạm giao thông.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào rạng sáng cùng ngày. Thời điểm này, một ô tô hạng sang hiệu Bentley và một ô tô 7 chỗ xảy ra va chạm khi đang lưu thông qua khu vực trên. Sau va chạm, những người trên hai xe xuống đường nói chuyện nhưng nhanh chóng phát sinh mâu thuẫn.

Hình ảnh do người dân ghi lại cho thấy, một người đàn ông được cho là ngồi trên xe Bentley đã lao tới tấn công tài xế xe 7 chỗ. Nạn nhân vừa bỏ chạy vừa hô hoán, cho rằng đối phương có dấu hiệu say xỉn và đánh người sau khi gây tai nạn. Trong lúc bị rượt đuổi, người này va phải một xe máy đang lưu thông, ngã xuống đường nhưng vẫn tiếp tục bị đối phương truy đuổi, gây hỗn loạn giữa khu vực đông người qua lại.

Nhận được tin báo, Công an phường Bến Thành đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kiểm soát tình hình và đưa những người liên quan về trụ sở để lấy lời khai. Lực lượng chức năng đồng thời tiến hành trích xuất camera an ninh xung quanh khu vực nhằm làm rõ diễn biến, nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Dũng
