Mang súng điện, hơi cay đi 'săn' mèo, nhóm thanh niên sa lưới

TPO - Lợi dụng đêm khuya, một nhóm đối tượng mang theo súng bắn điện, bẫy và bình xịt hơi cay để trộm mèo của người dân tại xã Đông Thạnh, TPHCM. Hành vi này đã bị Công an xã Đông Thạnh phát hiện, triệt phá, thu giữ 18 con mèo và nhiều tang vật liên quan.

Ngày 8/2, Công an xã Đông Thạnh, TPHCM cho biết đã phát hiện, triệt phá một nhóm đối tượng chuyên trộm cắp mèo số lượng lớn trên địa bàn để bán kiếm lời bất chính.

Clip băng nhóm trộm mèo sa lưới công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Đông Thạnh phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên hoạt động lén lút vào ban đêm, điều khiển xe mô tô mang theo nhiều dụng cụ như súng bắn điện, chĩa, bẫy, dây, túi xác rắn, mồi nhử… để thực hiện hành vi trộm cắp mèo của người dân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Đông Thạnh đã xác lập hiềm nghi, tập trung lực lượng xác minh, làm rõ vai trò của từng đối tượng trong nhóm.

Tang vật thu được từ vụ án.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Công an xã Đông Thạnh tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà tại địa chỉ 361/61/23, ấp 42, xã Đông Thạnh, phát hiện 6 đối tượng gồm: Đỗ Trung Phát (SN 2005), Đỗ Quốc Bình (SN 2006), Đỗ Nguyễn Anh Quân (SN 2005), Nguyễn Thành Đạt (SN 2006), Nguyễn Chánh Tín (SN 2004, cùng thường trú xã Đông Thạnh) và Trịnh Quốc Huy (SN 2006, thường trú phường Đông Hưng Thuận) có biểu hiện nghi vấn trộm cắp mèo.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 18 con mèo cùng nhiều dụng cụ, phương tiện phục vụ việc bẫy bắt, vận chuyển và bình xịt hơi cay. Các đối tượng khai nhận mang theo bình xịt hơi cay để chống trả khi bị phát hiện hoặc truy đuổi.

Lộ đường dây chuyên nghiệp

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đỗ Trung Phát khai nhận nhóm thường tụ tập tại nhà Phát từ chiều, chuẩn bị đồ nghề, chiên cá làm mồi nhử. Đến khoảng sau 0 giờ, các đối tượng chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm 2 người để đi “săn” mèo. "Trung bình mỗi đêm, nhóm bắt được từ 4–5 con mèo, bán cho một người tên Nhẫn với giá khoảng 90.000 đồng/kg", Phát khai nhận.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an.

Mở rộng điều tra, Công an xã Đông Thạnh triệu tập thêm các đối tượng Nguyễn Gia Khánh (SN 2006), Huỳnh Văn Sang (SN 1995, cùng trú xã Đông Thạnh) và Mai Quý Nhẫn (SN 1957, trú phường Hiệp Bình) để làm rõ hành vi liên quan.

Kết quả điều tra xác định, Mai Quý Nhẫn là người trực tiếp đặt mua mèo thông qua Nguyễn Gia Khánh và Nguyễn Chánh Tín. Sau đó, các đối tượng tập trung tại nhà Phát, phân công nhiệm vụ rồi đi trộm mèo tại xã Đông Thạnh và xã Bình Mỹ, mang về cân ký, cho vào túi và bán cho Nhẫn để chia tiền tiêu xài.

Công an xã Đông Thạnh đã đăng tải hình ảnh tang vật là các con mèo lên mạng xã hội để người dân nhận diện. Đến nay, đã có 10 người dân đến nhận dạng và được trao trả mèo bị mất trộm.

Người dân nhận lại vật nuôi của mình từ cơ quan công an.

Hiện Công an xã Đông Thạnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam các đối tượng liên quan; đồng thời tiếp tục truy tìm đối tượng Bùi Văn Dương (SN 2006, trú ấp 27, xã Đông Thạnh) đang bỏ trốn. Công an kêu gọi đối tượng Dương sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.