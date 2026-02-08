Triệt phá đường dây buôn bán 10.000 chai nước hoa Chanel, BVL, Versace giả

TPO - Từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng trong đường dây buôn bán mỹ phẩm giả đã đưa ra thị trường hơn 10.000 sản phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, BVL, Versace.... Những sản phẩm này không qua kiểm định chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng.

Ngày 8/2, Công an TPHCM cho biết, qua công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phát hiện, triệt phá một đường dây buôn bán hàng giả là mỹ phẩm với quy mô lớn, hoạt động tinh vi trên không gian mạng, liên quan nhiều đối tượng, phân bố tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố.

Hình ảnh các kho hàng bị công an kiểm tra.

Đây là chuyên án nằm trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng thời thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TPHCM

Triển khai kế hoạch phá án, nhiều tổ công tác đồng loạt kiểm tra, khám xét các điểm tập kết, kinh doanh hàng hóa vi phạm gồm: kho hàng trên đường số 8 (phường Linh Xuân) do Lê Thị Kim Tuyến làm chủ; kho hàng trên đường số 21 (phường Thông Tây Hội) do Lê Thị Hoài Hiệp làm chủ; kho hàng trên đường Nguyễn Văn Khối (phường Thông Tây Hội); và nhà không số trên đường 53 (phường An Hội Tây) do Nguyễn Thị Thúy Hiền làm chủ.

Kết quả đấu tranh chuyên án, lực lượng chức năng đã bắt giữ 4 đối tượng gồm: Lê Thị Kim Tuyến (SN 1990, trú phường Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh); Lê Thị Hoài Hiệp (SN 1991, trú tỉnh Gia Lai); Nguyễn Thị Thúy Hiền (SN 1994, trú tỉnh Gia Lai); Thái Vĩ Khương (SN 1987, trú tỉnh Gia Lai).

Các sản phẩm nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng.

Bước đầu cơ quan công an xác định, từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng đã đưa ra thị trường hơn 10.000 chai nước hoa giả mang nhãn hiệu nổi tiếng như Chanel, BVL, Versace, Burberry, Tom Ford, Dolce & Gabbana…, với giá trị tương đương hàng thật khoảng 10 tỷ đồng. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng đến uy tín, quyền khai thác thương mại của các chủ sở hữu nhãn hiệu, mà còn tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng do các sản phẩm không qua kiểm định chất lượng, có thể gây ảnh hưởng lâu dài, thậm chí dẫn đến các bệnh mãn tính nguy hiểm.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Hiện Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng và đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.