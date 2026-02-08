Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Triệt phá đường dây buôn bán 10.000 chai nước hoa Chanel, BVL, Versace giả

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng trong đường dây buôn bán mỹ phẩm giả đã đưa ra thị trường hơn 10.000 sản phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, BVL, Versace.... Những sản phẩm này không qua kiểm định chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng.

Ngày 8/2, Công an TPHCM cho biết, qua công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phát hiện, triệt phá một đường dây buôn bán hàng giả là mỹ phẩm với quy mô lớn, hoạt động tinh vi trên không gian mạng, liên quan nhiều đối tượng, phân bố tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố.

6-luc-luong-chuc-nang-phat-hien-kiem-tra-cac-diem-buon-ban-hang-gia.jpg
4-luc-luong-chuc-nang-phat-hien-kiem-tra-cac-diem-buon-ban-hang-gia.jpg
5luc-luong-chuc-nang-phat-hien-kiem-tra-cac-diem-buon-ban-hang-gia.jpg
Hình ảnh các kho hàng bị công an kiểm tra.

Đây là chuyên án nằm trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng thời thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TPHCM

Triển khai kế hoạch phá án, nhiều tổ công tác đồng loạt kiểm tra, khám xét các điểm tập kết, kinh doanh hàng hóa vi phạm gồm: kho hàng trên đường số 8 (phường Linh Xuân) do Lê Thị Kim Tuyến làm chủ; kho hàng trên đường số 21 (phường Thông Tây Hội) do Lê Thị Hoài Hiệp làm chủ; kho hàng trên đường Nguyễn Văn Khối (phường Thông Tây Hội); và nhà không số trên đường 53 (phường An Hội Tây) do Nguyễn Thị Thúy Hiền làm chủ.

Kết quả đấu tranh chuyên án, lực lượng chức năng đã bắt giữ 4 đối tượng gồm: Lê Thị Kim Tuyến (SN 1990, trú phường Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh); Lê Thị Hoài Hiệp (SN 1991, trú tỉnh Gia Lai); Nguyễn Thị Thúy Hiền (SN 1994, trú tỉnh Gia Lai); Thái Vĩ Khương (SN 1987, trú tỉnh Gia Lai).

11-hinh-sp-gia.jpg
14-hinh-sp-gia.jpg
15-hinh-sp-gia.jpg
8-hinh-anh-san-pham-gia.jpg
Các sản phẩm nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng.

Bước đầu cơ quan công an xác định, từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng đã đưa ra thị trường hơn 10.000 chai nước hoa giả mang nhãn hiệu nổi tiếng như Chanel, BVL, Versace, Burberry, Tom Ford, Dolce & Gabbana…, với giá trị tương đương hàng thật khoảng 10 tỷ đồng. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng đến uy tín, quyền khai thác thương mại của các chủ sở hữu nhãn hiệu, mà còn tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng do các sản phẩm không qua kiểm định chất lượng, có thể gây ảnh hưởng lâu dài, thậm chí dẫn đến các bệnh mãn tính nguy hiểm.

2-tong-dat-quyet-dinh-khoi-to-bi-can.jpg
Các đối tượng tại cơ quan công an.

Hiện Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng và đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Nguyễn Dũng
#nước hoa giả #TP.HCM #chống hàng giả #thương hiệu nổi tiếng #an ninh trật tự #bảo vệ người tiêu dùng #mỹ phẩm giả #Chanel #BVL #Versace #Burberry #Tom Ford #Dolce & Gabbana #Công an TPHCM #Phòng Cảnh sát kinh tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục