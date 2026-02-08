Cựu cán bộ lừa đảo hùn vốn kinh doanh, mua bán suất nhà ở xã hội chiếm đoạt 17 tỷ đồng

TPO - Dù không kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy, không mua bán thiết bị y tế, cũng không có chức năng mua nhà ở xã hội theo tiêu chuẩn cán bộ công an nhưng bị cáo Trần Thanh Hoa vẫn gian dối, lôi kéo nhiều bị hại góp vốn để chiếm đoạt 17 tỷ đồng.

Ngày 8/2, được biết TAND TP Hà Nội vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Hoa (cựu cán bộ công an TP Hà Nội) mức án 13 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cáo trạng xác định, bị cáo Hoa nguyên là cán bộ công an Hà Nội, không kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy; không mua bán thiết bị y tế; cũng có chức năng không mua nhà ở xã hội theo tiêu chuẩn cán bộ công an.

Tuy nhiên, bị cáo đã đưa ra thông tin gian dối, tự nhận có quan hệ với cán bộ phòng cháy chữa cháy, hợp tác cung cấp thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị y tế và mua bán suất mua nhà ở xã hội cho cán bộ Công an TP Hà Nội.

Để lôi kéo bị hại, Hoa gian dối, lôi kéo họ góp vốn đầu tư để hưởng lợi nhuận hoặc cho bị cáo vay tiền để hưởng lãi.

Tin tưởng, nhiều người đã chuyển tiền cho Hoa để đầu tư. Khi nhận tiền, Hoa đều lập văn bản thỏa thuận góp vốn đầu tư kinh doanh hoặc viết giấy vay tiền, giấy biên nhận.

Cáo trạng cho rằng, dù không thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh như lời bị cáo nói với các nhà đầu tư, nhưng thời gian đầu Hoa trả một phần tiền gốc và lợi nhuận để khiến các bị hại tin tưởng, tiếp tục chuyển tiền. Sau đó, bị cáo không thực hiện việc trả tiền vốn gốc và lợi nhuận như cam kết mà chiếm đoạt của các nhà đầu tư.

Với thủ đoạn như trên, từ tháng 12/2019 - 7/2023, bị cáo Trần Thanh Hoa đã chiếm đoạt của 11 bị hại tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng.

Hiện bị cáo đã khắc phục trả được cho bị hại hơn 13,6 tỷ đồng, còn chiếm đoạt gần 3,4 tỷ đồng.

Điển hình như: chị Tạ Thị H. (bị hại), từ 25/12/2019 - 24/3/2020, đã chuyển cho Hoa tổng số hơn 3,7 tỷ đồng để góp vốn đầu tư mua bán thiết bị phòng cháy chữa cháy. Đồng thời, được Hoa chuyển lại hơn 347 triệu đồng nói là một phần tiền gốc và lợi nhuận rồi sau đó chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng còn lại.

Sau nhiều lần đòi tiền không được, chị H. làm đơn tố giác Trần Thanh Hoa đến cơ quan điều tra.

Tương tự là chị Trần Thị Thanh N. được Hoa tư vấn góp vốn đầu tư kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy để hưởng lợi nhuận. Hoa thỏa thuận sau 7 ngày sẽ có trách nhiệm thu hồi vốn và tiền lợi nhuận trả cho chị N. thậm chí Hoa còn lập văn bản thỏa thuận góp vốn đầu tư kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy đề ngày 14/6/2022 với nội dung: “Hai bên cùng hợp tác góp vốn để kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy. Tỷ lệ đóng góp theo từng giá trị dự án. Trần Thanh Hoa có trách nhiệm hoàn trả lại số tiền gốc và phần trăm cho bên chị N. ngay sau khi khách nhận hàng”.

Tin tưởng, chị N. nhiều lần chuyển cho Hoa tổng số hơn 2,5 tỷ đồng để rồi sau đó bị chiếm đoạt hết.