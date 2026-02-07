Thủ đoạn trốn thuế hàng trăm tỷ đồng của chủ doanh nghiệp hối lộ cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng

TPO - Từ 2018 - 2024, theo chỉ đạo của Giám đốc Công ty Hoàng Dân, các bị can là kế toán đã mua 2.492 hóa đơn khống của 55 doanh nghiệp với tổng giá trị cả thuế GTGT hơn 512 tỷ đồng, nâng khống một phần hóa đơn, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Mua 2.492 hóa đơn khống

Như Tiền Phong đưa tin, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) bị truy tố 3 tội danh, gồm “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

Cùng vụ án, cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng bị truy tố tội “Nhận hối lộ”; 22 đồng phạm khác bị truy tố về “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” hoặc “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cáo trạng xác định, bị can Nguyễn Văn Dân cấu kết, thỏa thuận chi tiền cho cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và một số cán bộ thuộc Cục Quản lý xây dựng công trình, để các đối tượng này tác động, chỉ đạo Giám đốc các ban. Đồng thời, Dân cũng thỏa thuận chi tiền để Giám đốc các ban chỉ đạo cấp dưới cung cấp hồ sơ, dữ liệu giá thầu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân với liên danh trúng 5 gói thầu tại 4 dự án (hồ Krông Pách Thượng, hồ Bản Mồng, hồ Bản Lải, hồ Cách Tạng), gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 251 tỷ đồng.

Đáng chú ý, quá trình điều tra, cơ quan tố tụng còn làm rõ hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại doanh nghiệp của ông Dân.

Cụ thể, sau khi thành lập Công ty Hoàng Dân, từ 2009 - 2024, Nguyễn Văn Dân đã nhờ người thân đứng tên để thành lập 7 công ty trong hệ sinh thái (gồm: Công ty Ninh Sơn, Công ty Xuân Ninh, Công ty Toàn Minh, Công ty Tiến Pháp, Công ty Minh Hùng, Công ty HD Việt Nam và Công ty Khánh An).

Quá trình hoạt động, để hợp thức hàng hóa, dịch vụ đầu vào, quyết toán với chủ đầu tư của 5 gói thầu thuộc 4 Dự án do các Ban thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (làm chủ đầu tư) và hạch toán vào chi phí khác, nhằm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, bị can Dân đã trực tiếp và chỉ đạo bị can Vũ Thị Kim Liên (Kế toán trưởng) và Bùi Cao Nguyên (nhân viên kế toán Công ty Hoàng Dân) thỏa thuận ký hợp đồng khống, mua hóa đơn bất hợp pháp để hạch toán, kê khai với các cơ quan thuế.

Từ 2018 - 2024, Nguyên và Liên đã mua 2.492 hóa đơn khống của 55 doanh nghiệp với tổng giá trị cả thuế GTGT hơn 512 tỷ đồng, nâng khống một phần của 125 hóa đơn của 19 doanh nghiệp với tổng giá trị hơn 128 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát cáo buộc, trong số các doanh nghiệp bán hóa đơn bất hợp pháp này, có Công ty Sao Vàng HG do bị can Nguyễn Văn Giáp làm Giám đốc, chuyên hoạt động về nổ mìn phá đá. Do có quan hệ trong kinh doanh với Công ty Hoàng Dân nên khi được Dân đề nghị, Giáp đã đồng ý để nâng khống giá trị khoan, nổ mìn so với giá trị thực tế thi công.

Một số bị can trong vụ án.

Cấu kết nhau nâng khống hóa đơn để được hoàn tiền

Theo đó, Công ty Sao Vàng HG và Công ty Hoàng Dân ký các hợp đồng thi công giống nhau về nội dung, khối lượng thực hiện nhưng khác nhau về giá trị thi công. Để giúp Công ty Hoàng Dân không bị các cơ quan quản lý nhà nước phát hiện, Công ty Sao Vàng HG sẽ xuất hóa đơn và Công ty Hoàng Dân thanh toán tiền theo hợp đồng được nâng khống. Sau đó, Công ty Sao Vàng HG sẽ hoàn lại số tiền theo phần giá trị hàng hóa nâng khống, chỉ giữ lại số tiền phần giá trị hàng hóa có thật và thuế GTGT của phần giá trị nâng khống.

Kết quả điều tra cho thấy từ 2018 - 2021, Công ty Sao Vàng HG và Công ty Hoàng Dân ký 3 Hợp đồng nâng khống về việc khoan, nổ mìn cho 3 công trình do Công ty Hoàng Dân thi công và xuất 15 hóa đơn cho Công ty Hoàng Dân với tổng giá trị nâng khống 57 tỷ đồng.

Ngoài ra, để không bị các cơ quan chức năng phát hiện trong quá trình thanh, kiểm tra, bị can Dân chỉ đạo bị can Nguyên và Liên lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách theo dõi (một hệ thống sổ ghi số liệu thực chi của công ty, dùng để quản lý theo dõi nội bộ; một hệ thống ghi số liệu thực hiện trên phần mềm FAST đã chỉnh sửa để hợp thức hóa các khoản chi, dùng để kê khai, báo cáo thuế).

Kết quả điều tra xác định, quá trình thi công 5 gói thầu thuộc 4 Dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, bị can Nguyễn Văn Dân đã chỉ đạo nhân viên mua hóa đơn khống để hợp thức hàng hóa dịch vụ đầu vào quyết toán với chủ đầu tư, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền 251 tỷ đồng.

Ngày 7/10/2025, Thuế Ninh Bình đã ban hành các kết luận giám định, xác định Công ty Hoàng Dân và các Công ty trong hệ sinh thái sử dụng hóa đơn khống và nâng khống với tổng giá trị là 641 tỷ đồng để quyết toán, kê khai thuế, gây thiệt hại tài sản nhà nước số tiền 155 tỷ đồng. Trong đó 15 hóa đơn với giá trị nâng khống 57 tỷ đồng của Công ty Sao Vàng gây thiệt hại hơn 8,8 tỷ đồng.

Do hành vi vi phạm quy định đấu thầu thiệt hại 251 tỷ đồng năm trong việc mua bán hóa đơn khống trị giá 641 tỷ đồng, nên xác định hành vi vi phạm kế toán gây ra không tính vào con số 251 tỷ này.

Hành vi vi phạm kế toán được tính theo doanh số hàng hóa dịch vụ khống đưa vào 5 gói thầu là hơn 56 tỷ đồng. Lấy tổng kê khai thuế gây thiệt hại ngân sách 155 tỷ đồng trừ đi 56 tỷ đồng bằng 99 tỷ đồng (đây là con số thiệt hại).

Quá trình điều tra, các bị can Nguyễn Văn Dân, Bùi Cao Nguyên, Vũ Thị Kim Liên và Nguyễn Văn Giáp đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình.