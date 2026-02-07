Vụ sản xuất cà phê giả ở Đà Nẵng: Mỗi ngày chủ cơ sở tung ra thị trường gần 1 tấn

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hoàng (50 tuổi, trú phường Thanh Khê) – chủ Công ty TNHH SXKD Phương Nguyên, để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán cà phê giả. Cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp này trộn bột đậu nành với hóa chất, phụ gia, mỗi ngày đưa ra thị trường gần 1 tấn sản phẩm.

Ngày 7/2, Công an Đà Nẵng thành phố Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Hoàng (50 tuổi, trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng); cấm đi khỏi nơi cư trú với Ngô Thị Bảo Vâng (vợ của Hoàng). Vợ chồng này là chủ Công ty TNHH SXKD Phương Nguyên đã sản xuất, buôn bán cà phê giả.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an thành phố về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Bính Ngọ 2026, đơn vị tăng cường công tác nắm tình hình, diễn biến tội phạm trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Qua công tác quản lý địa bàn, lĩnh vực, nhận thấy có hiện tượng giá nguyên liệu cà phê tăng cao, đa số các thương hiệu cà phê đều tăng giá bán sản phẩm nhưng vẫn có nhiều người chào hàng, bán sản phẩm cà phê bột cho các quầy tạp hóa, các quán cà phê vỉa hè với giá rẻ.

1113905583833093607-6334.jpg
Công an thực hiện lệnh khởi tố đối với Nguyễn Văn Hoàng.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo về hiện tượng nghi vấn này cho lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo điều tra. Qua đó trinh sát, lực lượng công an phát hiện Công ty TNHH SXKD Phương Nguyên do Nguyễn Văn Hoàng và vợ là Ngô Thị Bảo Vâng làm chủ, bắt đầu hoạt động từ năm 2014 đến nay. Công ty này đăng ký trụ sở tại lô 07 khu A2 đường Nguyễn Sinh Sắc (phường Hòa Khánh, Đà Nẵng) nhưng tổ chức hoạt động sản xuất trong hẻm nhỏ ở phường Thanh Khê (Đà Nẵng) có nhiều nghi vấn sản xuất hàng giả là cà phê bột.

Quá trình điều tra các điều tra viên, trinh sát đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi của người liên quan. Theo đó, công ty này trộn bột đậu nành với các loại hóa chất, phụ gia để sản xuất cà phê giả với số lượng lớn, mỗi ngày đưa ra thị trường gần 1 tấn sản phẩm.

1113905583833093607-1.jpg
Một trong số 5 địa điểm sản xuất cà phê giả mang thương hiệu Phương Nguyên.

Tiến hành khám xét đồng loạt 5 địa điểm tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả tại phường Hòa Khánh, Thanh Khê, Hội An Tây (Đà Nẵng) và phường Phú Thọ Hòa (TP. HCM), lực lượng Công an đã thu giữ hơn 2 tấn sản phẩm cà phê bột mang nhãn hiệu Phương Nguyên là hàng giả, giá trị hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan điều tra đề nghị ai mua sản phẩm cà phê bột của Công ty TNHH SXKD Phương Nguyên có tên hương chồn Robusta+culi sản xuất ngày 1-12-2025; CR sản xuất ngày 5-12-2025, 15-12-2025, 1-1-2026; DE (hạt dẻ) sản xuất ngày 25-10-2025, 1-11-2025; Mor (moka+robusta) sản xuất ngày 15-10-2025; chồn (hạt dẻ) sản xuất ngày 20-10-2025; R1(Robusta) sản xuất ngày 1-12-2025, 5-12-2025 là các sản phẩm hàng giả, hàng kém chất lượng đề nghị không sử dụng và giao nộp để phục vụ công tác điều tra.

