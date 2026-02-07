Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Hà Nội: Sau tiệc tất niên, nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn 'kịch khung'

Thanh Hà
TPO - Sau những cuộc vui tất niên sớm, không ít người điều khiển xe máy vẫn vô tư cầm lái khi trong người còn hơi men. Qua kiểm tra, lực lượng CSGT liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức cao, vượt xa quy định.

d4.jpg
Nam tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,626 mg/L khí thở.

Tối 6/2, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1 - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp với lực lượng Công an phường làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên đường Trần Nhật Duật (Hà Nội).

Quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế ô tô, xe máy, xe đạp. Qua đó, phát hiện một số trường hợp người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao.

d7.jpg
Lực lượng CSGT phối hợp với Công an phường kiểm tra nồng độ cồn.

Điển hình, khoảng 19h38, cán bộ CSGT dừng kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế xe máy BKS 29K2-065.XX. Kết quả, nam tài xế L.H.P (SN 1966, trú tại Hà Nội) vi phạm ở mức 0,411 mg/L khí thở.

Trình bày với tổ công tác, ông P. cho biết vừa liên hoan tất niên ở chỗ làm và từ chỗ làm ở bên Long Biên trở về nhà. "Tôi có biết việc sử dụng rượu bia sau đó điều khiển phương tiện là vi phạm. Tuy nhiên, do liên hoan cuối năm nên không từ chối được" - ông P. nói.

d5.jpg
d1.jpg
Lực lượng CSGT lập biên bản đối với tài xế vi phạm.

Tương tự, nam tài xế khác là N.N.K (quê Phú Thọ) bị tổ công tác phát hiện vi phạm ở mức 0,626 mg/L khí thở.

"Tôi có uống vài lon bia trong buổi tất niên cùng người quen ở khu vực phố Phủ Doãn và đang trên đường về nhà ở Long Biên" - ông K. chia sẻ.

Ngoài 2 trường hợp trên, tổ công tác phát hiện một số tài xế khác vi phạm ở mức dưới 0,25 mg/L khí thở.

d2.jpg
d3.jpg
CSGT kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế ô tô.

Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn - Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết, dịp cuối năm người dân thường tham gia các buổi liên hoan, tất niên nên không tránh được việc sử dụng rượu, bia.

"Thực hiện kế hoạch về kiểm tra nồng độ cồn, thời gian qua đơn vị thường xuyên bố trí các tổ công tác triển khai làm nhiệm vụ vào các khung giờ như buổi trưa, buổi tối nhằm xử lý triệt để các hành vi vi phạm. Qua đó, tình trạng tài xế vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn đã giảm so với trước đây" - đại úy Tuấn chia sẻ.

Vị cán bộ CSGT khuyến cáo người dân khi "đã uống rượu, bia thì không lái xe", chủ động lựa chọn các hình thức di chuyển an toàn khác nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Thanh Hà
#Vi phạm nồng độ cồn #Liên hoan cuối năm #Sử dụng rượu bia #Vi phạm giao thông #Hà Nội #Cảnh sát giao thông

