Bắt nhóm 'phù phép' đất rừng lừa đảo gần 20 tỷ đồng

TPO - Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đường dây làm giả giấy tờ nguồn gốc đất rừng phòng hộ tại Phú Quốc, để lừa đảo gần 20 tỷ đồng của người mua.

Bị can Võ Thành Lợi.

Ngày 6/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can gồm: Võ Thành Lợi (SN 1980), Nguyễn Duy Thành (SN 1960), Lâm Thị Hồng Hạnh (SN 1966), Nguyễn Văn Vũ (SN 1979) và Nguyễn Hữu Vĩnh (SN 1963), cùng cư trú tại đặc khu Phú Quốc. Trong đó, bắt tạm giam với các bị can Hạnh, Thành, Vũ và Vĩnh để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Riêng Võ Thành Lợi trước đó đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai”.

Theo kết quả điều tra, năm 2025, Võ Thành Lợi đã làm giả giấy tờ nguồn gốc đất nhằm bao chiếm 2 thửa đất rừng tại Phú Quốc, dù trước đó đã bị UBND TP. Phú Quốc (nay là UBND đặc khu Phú Quốc) xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đất.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, từ năm 2023, Lợi cấu kết với Thành, Hạnh, Vĩnh và Vũ cùng một số đối tượng khác bao chiếm nhiều thửa đất rừng tại khu vực Ông Lang (đặc khu Phú Quốc).

Nhóm này lập hồ sơ giả bằng cách làm đơn xin xác nhận nguồn gốc đất, nhờ ông Lê Văn Tiền (nguyên Trưởng ấp Ông Lang) ký xác nhận, đóng dấu Ban ấp và lùi thời gian xác nhận về các năm 2000 - 2001 (thời điểm ông Tiền còn giữ chức trưởng ấp) nhằm hợp thức hóa việc khai khẩn, sử dụng đất.

Sau đó, các đối tượng đã bán 10 thửa đất cho bà N.T.L. (SN 1964, ngụ đặc khu Phú Quốc) để chiếm đoạt số tiền gần 20 tỷ đồng. Toàn bộ diện tích đất này đều là đất rừng phòng hộ do Vườn quốc gia Phú Quốc quản lý.

Bị can Lâm Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Duy Thành, Nguyễn Hữu Vĩnh (từ trái sang).

Công an An Giang kêu gọi các đối tượng liên quan vụ án trên sớm ra đầu thú, đề nghị các bị hại liên hệ cơ quan điều tra để được hướng dẫn, giải quyết quyền lợi theo quy định.