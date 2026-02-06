Nhận hối lộ, cựu Chi cục trưởng Thú y Vùng VI lãnh án 7 năm tù

TPO - HĐXX tuyên phạt bị cáo Bạch Đức Lữu (cựu Chi cục trưởng Thú y Vùng VI) 7 năm tù. Các cựu cán bộ dưới quyền ông Lữu cũng bị Tòa tuyên phạt tù tương xứng với hành vi phạm tội.

Chiều nay (6/2), HĐXX TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm vụ án “Buôn lậu”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” do 25 bị cáo thực hiện, xảy ra tại Chi cục Thú y Vùng VI và các doanh nghiệp liên quan.

Bị cáo Bạch Đức Lữu (cựu Trưởng Chi cục Thú y Vùng VI) tại phiên tòa.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Bạch Đức Lữu (cựu Chi cục trưởng Thú y Vùng VI) 7 năm tù; Trần Trung Nhân (cựu Trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Cảng – Bưu điện) 9 năm tù; Lý Hoài Vũ (cựu Phó Chi cục Thú y Vùng VI) 7 năm tù, cùng về tội “Nhận hối lộ”.

HĐXX cũng tuyên phạt 22 bị cáo còn lại từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 30 năm tù, về các tội “Buôn lậu”, "Đưa hối lộ", “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính để sung công quỹ. Tịch thu toàn bộ giá trị hàng hóa buôn lậu của các công ty liên quan

Theo HĐXX, các bị cáo biết rõ Việt Nam chưa cho phép nhập khẩu sản phẩm động vật của loài nhai lại (bò, cừu…) có nguồn gốc xuất xứ từ các quốc gia châu Âu từng có dịch bệnh bò điên hoặc nguy cơ dịch bệnh bò điên để đảm bảo an toàn dịch bệnh; chỉ cho phép nhập khẩu sản phẩm động vật từ những quốc gia đã có thỏa thuận thú y với Việt Nam. Tuy nhiên, vì lợi nhuận thu về rất lớn nên các bị cáo đã bất chấp quy định của pháp luật, sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để có thể nhập khẩu được loại hàng này từ các quốc gia châu Âu về Việt Nam.

Để thực hiện trót lọt hành vi buôn lậu, các bị cáo đã móc nối, đưa hối lộ cho một số cán bộ, lãnh đạo thuộc Chi cục Thú y Vùng VI để những người này không trực tiếp lấy mẫu, không kiểm tra đầy đủ hồ sơ, bỏ qua, làm không đúng một số quy định, quy trình để các lô hàng vi phạm được nhập khẩu trót lọt vào Việt Nam.

Trong vụ án này, Nhóm Công ty Hoàng Sa thực hiện hành vi làm giả Giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu, khai báo gian dối nguồn gốc xuất xứ, khai báo gian dối loại hàng hóa để nhập khẩu trái phép trót lọt 762 lô hàng là bột huyết động vật nhai lại có nguồn gốc từ nước Pháp, đây là mặt hàng không đủ điều kiện nhập khẩu vào Việt Nam làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi với tổng trị giá 1.800 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Ngoài ra, để thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu lậu hàng hóa, các bị cáo Trần Nguyên Bình và Đỗ Thùy Nhung đã đưa hối lộ cho lãnh đạo và kiểm dịch viên Chi cục Thú y Vùng VI từ năm 2018 đến 2023 với tổng số tiền 2,9 tỷ đồng.

Nhóm Công ty Đại lý hàng hoá Việt Nam đã nhập khẩu trái phép 102 lô hàng sản phẩm động vật, trị giá 250 tỷ đồng.

Nhóm Công ty Trung Chính do Trần Quốc Trung thành lập, thực hiện việc khai báo gian dối quốc gia xuất khẩu của các lô, chỉnh sửa vận đơn, rút C/O (chứng nhận xuất xứ) gốc của lô hàng ra khỏi hồ sơ khi xin phép nhập khẩu, đăng ký kiểm dịch, làm thủ tục hải quan, thông quan đối với 44 lô hàng, trị giá 115 tỷ đồng.

Các bị cáo thuộc nhóm Công ty CP dinh dưỡng PMT đã làm giả các chứng từ, tài liệu, khai báo gian dối nguồn gốc xuất xứ của lô hàng để nhập khẩu trót lọt 4 lô hàng có tổng trọng lượng là 580.508 kg, trị giá 13,3 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Nhóm các bị cáo là các cán bộ thuộc Cơ quan quản lý Nhà nước, theo HĐXX, trong quá trình thực hiện việc nhập khẩu các lô hàng là sản phẩm động vật, Trần Nguyên Bình và Đỗ Thùy Nhung đã đưa hối lộ tổng số tiền 2,9 tỷ đồng cho Trần Trung Nhân, Nhân giữ và chia cho Bạch Đức Lữu, Lý Hoài Vũ, Nguyễn Minh Thành và Nguyễn Văn Trung. Ngoài ra, các bị cáo còn được hưởng lợi số tiền 4 tỷ đồng do các doanh nghiệp khác cho trong quá trình kiểm dịch.

Bị cáo Phạm Trung Trực, Nguyễn Phú Thái biết hồ sơ đăng ký kiểm dịch, kiểm tra chất lượng của nhóm Công ty Trung Chính không đầy đủ nhưng vẫn không yêu cầu doanh nghiệp bổ sung để kiểm tra, làm sai quy trình theo quy định dẫn đến việc vẫn đồng ý hướng dẫn kiểm dịch, kiểm tra chất lượng, tạo điều kiện để doanh nghiệp nhập khẩu lậu 13 lô hàng sản phẩm động vật vào Việt Nam tiêu thụ.