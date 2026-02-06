Thành lập hàng chục công ty 'ma' mua bán trái phép hóa đơn trị giá hàng nghìn tỷ đồng

TPO - Lợi dụng hoạt động kinh doanh sắt thép phế liệu, các đối tượng đã thành lập hàng chục công ty “ma”, mua bán trái phép hàng nghìn hóa đơn GTGT để hợp thức hóa đầu vào, trốn thuế với số tiền đặc biệt lớn. Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng cầm đầu đường dây về tội “Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn” trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Ngày 6/2, Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá đường dây trên. Vụ án này nằm trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2026 do Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo.

Đối tượng Trương Thị Hồng tại cơ quan công an.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện tại địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ) xuất hiện nhiều nhóm đối tượng thu mua sắt thép phế liệu bán cho các công ty thép. Do không có hóa đơn đầu vào hợp pháp, các đối tượng đã thành lập khoảng 70 công ty để mua trái phép hóa đơn của 50 công ty “ma” do Phạm Thị Ánh (ngụ tỉnh Bắc Ninh) thành lập, sử dụng.



Các hóa đơn này được xuất khống cho nhiều công ty thép với số lượng lên đến hàng nghìn hóa đơn, tổng trị giá hàng nghìn tỷ đồng. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án đấu tranh, làm rõ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 9/2025 đến tháng 11/2025, Trương Thị Hồng đã thành lập và sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Thương mại Thép Hoàng Minh Phát (mã số doanh nghiệp 6300372698; địa chỉ số 26, ấp Mỹ Phú, xã Phụng Hiệp, TP.Cần Thơ). Công ty này do Hà Đức Anh đứng tên Giám đốc theo hình thức thuê, với mức lương 10 triệu đồng/tháng. Trong thời gian trên, Trương Thị Hồng đã phát hành trái phép hàng trăm hóa đơn GTGT khống, kèm theo hàng hóa mua từ các cá nhân không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Tổng trị giá hàng hóa chưa thuế GTGT gần 31 tỷ đồng, số thuế GTGT gần 3,1 tỷ đồng, tổng cộng hơn 34 tỷ đồng. Số hóa đơn khống này được sử dụng để Công ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường (địa chỉ khu phố 3, phường Hòa Lợi, TPHCM) kê khai thuế đầu vào. Để hợp thức hóa nguồn hàng, Trương Thị Hồng còn mua hàng trăm hóa đơn GTGT của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đầu tư và Phát triển Vạn An Phát và Công ty TNHH Công nghiệp Tiến Long do Phạm Thị Ánh thành lập, với tổng trị giá hơn 33,8 tỷ đồng. Qua đó, Trương Thị Hồng đã thu lợi bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng.

Ngày 23/1, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Hồng về tội “Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”, đồng thời thu hồi số tiền thu lợi bất chính.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế và các hành vi vi phạm pháp luật khác.