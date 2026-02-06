Bắt đối tượng lợi dụng mạng xã hội cản trở thu hồi đất ở Cà Mau

TPO - Võ Văn Lưởng thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ nhiều video, bài viết, hình ảnh có nội dung thông tin không đúng sự thật, tạo dư luận để ngăn cản việc thu hồi đất tại khu vực xã U Minh (Cà Mau).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Võ Văn Lưởng (SN 1973, ngụ xã U Minh), về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Công an triển khai các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Văn Lưởng.

Theo điều tra ban đầu, Võ Văn Lưởng thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ nhiều video, bài viết, hình ảnh có nội dung thông tin không đúng sự thật, tạo dư luận ngăn cản việc thu hồi đất, triển khai các dự án tại khu vực xã U Minh.

Các video này được nhiều người chia sẻ, tương tác, có dấu hiệu lợi dụng quyền tự do ngôn luận, kêu gọi người dân cản trở việc thu hồi đất thực hiện dự án, xúc phạm, bôi nhọ danh dự, uy tín với một số cá nhân, tổ chức.

Khám xét nơi ở của Lưởng, công an đã thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan.