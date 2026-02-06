Khởi tố tài xế đánh người tử vong giữa đường ở Tây Ninh

TPO - Mai Anh Nhật - tài xế xe bán tải đánh người tử vong ở Tây Ninh đã bị khởi tố để điều tra tội giết người.

Ngày 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Mai Anh Nhật (44 tuổi, ngụ xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về tội “Giết người”.

Trước đó, ngay sau vụ việc xảy ra, Mai Anh Nhật bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng". Tuy nhiên, do nạn nhân không qua khỏi, cơ quan điều tra đã tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ bản chất hành vi và chuyển sang xử lý với tội danh phù hợp.

Mai Anh Nhật lao vào đấm đá tài xế ô tô 7 chỗ khiến nạn nhân không qua khỏi. (Ảnh chụp từ video)

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11h55 ngày 30/1, ông Nguyễn Văn H. (65 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển ô tô 7 chỗ lưu thông trên đường 825, đoạn qua xã Hậu Nghĩa (tỉnh Tây Ninh). Cùng thời điểm, xe bán tải do Mai Anh Nhật điều khiển chạy song song cùng chiều.

Khi đến khu vực đèn tín hiệu giao thông cầu Ba Sa, hướng về quốc lộ N2 (xã Hòa Khánh), ô tô 7 chỗ vượt lên dừng chờ đèn đỏ. Xe bán tải cũng kè sát bên cạnh. Sau đó, Nhật dừng xe, bước xuống đi vòng lên đầu ô tô 7 chỗ.

Vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Ông H. xuống xe để trao đổi. Tuy nhiên, lúc này Nhật đã lao vào đánh liên tiếp vào vùng đầu, thái dương khiến ông H. ngã gục xuống đường. Chưa dừng lại, Nhật tiếp tục đá mạnh vào nạn nhân đến khi bất tỉnh.

Người dân xung quanh nhanh chóng can ngăn, đưa ông H. đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Do chấn thương quá nặng, nạn nhân tử vong vào tối 31/1 vì xuất huyết não.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.