Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Khởi tố tài xế đánh người tử vong giữa đường ở Tây Ninh

Hữu Huy - Trí Viễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mai Anh Nhật - tài xế xe bán tải đánh người tử vong ở Tây Ninh đã bị khởi tố để điều tra tội giết người.

Ngày 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Mai Anh Nhật (44 tuổi, ngụ xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về tội “Giết người”.

Trước đó, ngay sau vụ việc xảy ra, Mai Anh Nhật bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng". Tuy nhiên, do nạn nhân không qua khỏi, cơ quan điều tra đã tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ bản chất hành vi và chuyển sang xử lý với tội danh phù hợp.

anh-man-hinh-2026-02-06-luc-193249.png
Mai Anh Nhật lao vào đấm đá tài xế ô tô 7 chỗ khiến nạn nhân không qua khỏi. (Ảnh chụp từ video)

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11h55 ngày 30/1, ông Nguyễn Văn H. (65 tuổi, ngụ TP.HCM) điều khiển ô tô 7 chỗ lưu thông trên đường 825, đoạn qua xã Hậu Nghĩa (tỉnh Tây Ninh). Cùng thời điểm, xe bán tải do Mai Anh Nhật điều khiển chạy song song cùng chiều.

Khi đến khu vực đèn tín hiệu giao thông cầu Ba Sa, hướng về quốc lộ N2 (xã Hòa Khánh), ô tô 7 chỗ vượt lên dừng chờ đèn đỏ. Xe bán tải cũng kè sát bên cạnh. Sau đó, Nhật dừng xe, bước xuống đi vòng lên đầu ô tô 7 chỗ.

Vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Ông H. xuống xe để trao đổi. Tuy nhiên, lúc này Nhật đã lao vào đánh liên tiếp vào vùng đầu, thái dương khiến ông H. ngã gục xuống đường. Chưa dừng lại, Nhật tiếp tục đá mạnh vào nạn nhân đến khi bất tỉnh.

Người dân xung quanh nhanh chóng can ngăn, đưa ông H. đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Do chấn thương quá nặng, nạn nhân tử vong vào tối 31/1 vì xuất huyết não.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Hữu Huy - Trí Viễn
#Tây Ninh #giết người #xe bán tải #vụ án #Công an

Xem thêm

Cùng chuyên mục