Đối tượng từng đánh công an, tiếp tục chỉ đạo ‘đàn em’ gây rối trật tự

TPO - Ba đối tượng, trong đó có Nguyễn Minh Thảo – người từng lĩnh án tù vì hành vi chống người thi hành công vụ vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú sau khi xông vào một bãi tập kết cát, gây rối và có hành vi thô bạo với phụ nữ mang thai.

Hoàng Nam

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Minh Thảo (SN 1977), Võ Phi Long (SN 1989, cùng trú xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) và Trần Đình Dương (SN 1989, trú phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, vào tối 8/1, chị T.T.B. (trú xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị) đến nơi nghỉ của chồng tại bãi tập kết cát thuộc thôn Phú Lộc, xã Ninh Châu. Tại đây, ba đối tượng trên đã xông vào khu vực bãi cát, có hành vi chửi bới, dùng điện thoại quay video, cản trở xe ô tô vận chuyển cát, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng.

z7504655316966-6f90c0569a93548d72c8f37370fb6333.jpg
Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Minh Thảo.

Đáng chú ý, nhóm đối tượng còn có hành vi thô bạo là bóp cổ đối với chị T.T.B. trong thời điểm chị đang mang thai tháng thứ 8, khiến chị phải nhập viện Trung ương Huế cấp cứu, gây bức xúc trong dư luận địa phương.

Quá trình xác minh cho thấy, hành vi gây rối của các đối tượng mang tính có tổ chức, có sự phân công vai trò cụ thể: người quay video, người cản trở phương tiện vận chuyển cát, người tìm kiếm sổ sách ghi chép hoạt động mua bán.

Cơ quan điều tra cũng cho biết, Nguyễn Minh Thảo từng có tiền án. Trước đó, vào ngày 21/3/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình (cũ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng này về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo đó, Nguyễn Minh Thảo đã đánh một cán bộ Công an rơi xuống sông khi đang thi hành công vụ là bắt cát tặc. Sau đó, TAND tỉnh Quảng Bình (cũ) đã tuyên phạt Nguyễn Minh Thảo 6 tháng tù giam.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

