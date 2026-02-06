Đau bụng tưởng đơn giản, bé gái 10 tuổi suýt mất buồng trứng

TPO - Mới đây Bệnh viện Phụ Sản Trung ương tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi đặc biệt nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm của các bác sĩ ngay từ thời điểm nhập viện. Ngày 26/1, bệnh nhi N.N.K (10 tuổi) được chuyển đến trong tình trạng sốt cao 39°C, đau bụng dữ dội, mệt nhiều, bụng chướng và có biểu hiện nhiễm trùng rõ rệt.

Theo các bác sĩ, ở lứa tuổi còn rất nhỏ, mọi bệnh lý liên quan đến buồng trứng không chỉ đặt ra bài toán điều trị cấp cứu trước mắt mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của trẻ trong tương lai.

Diễn biến nhanh, nguy cơ đe dọa tính mạng

Khai thác bệnh sử cho thấy, khoảng hai ngày trước khi nhập viện, bệnh nhi bắt đầu đau bụng và được gia đình đưa đi khám tại một phòng khám tư nhân gần nhà. Tại đây, trẻ được phát hiện có u buồng trứng và đã được chọc dò hút khoảng 100 ml dịch từ khối u.

Tuy nhiên, sau can thiệp, tình trạng của bệnh nhi không cải thiện mà diễn biến xấu rất nhanh. Trẻ sốt cao liên tục, đau bụng tăng dần, xuất hiện các dấu hiệu nhiễm trùng rõ rệt. Gia đình lập tức đưa trẻ đến Bệnh viện Phụ Sản Thái Bình, sau đó chuyển tuyến khẩn cấp lên Bệnh viện Phụ Sản Trung ương.

Ca mổ diễn ra căng thẳng.

Tại đây, sau thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm, siêu âm cần thiết, các bác sĩ xác định bệnh nhi không còn đơn thuần là u buồng trứng. Trẻ được chẩn đoán xoắn u buồng trứng, kèm theo theo dõi nhiễm trùng sau can thiệp chọc dò tại cơ sở y tế tư nhân.

Trong bối cảnh này, bệnh nhi đứng trước nguy cơ thiếu máu nuôi buồng trứng dẫn tới hoại tử, đồng thời có khả năng nhiễm trùng lan rộng, đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Bệnh nhi nhanh chóng được chuyển vào Khoa Sản nhiễm khuẩn, điều trị tích cực bằng kháng sinh phổ rộng, thuốc hạ sốt và được theo dõi sát sao trong vòng hai ngày nhằm ổn định tình trạng toàn thân trước khi can thiệp phẫu thuật.

Ca bệnh được đưa ra hội chẩn chuyên môn dưới sự chủ trì của PGS.TS Nguyễn Quảng Bắc – Trưởng khoa Sản nhiễm khuẩn. Kết quả siêu âm cho thấy khối u buồng trứng xoắn, kích thước khoảng 10 cm, nguy cơ hoại tử rất cao.

Đây được đánh giá là một trường hợp đặc biệt khó khăn. Bệnh nhi mới 10 tuổi, cơ quan sinh sản còn đang trong giai đoạn phát triển. Phẫu trường nhỏ, mọi can thiệp đều tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng lâu dài. Phẫu thuật nội soi có nguy cơ tác động đến ổ bụng và buồng trứng, trong khi mổ mở lại là lựa chọn rất nặng nề đối với một trẻ nhỏ.

Các bác sĩ đã phải cân nhắc kỹ lưỡng từng phương án điều trị, với mục tiêu cao nhất là xử trí triệt để tổn thương nhưng vẫn bảo tồn tối đa buồng trứng và tử cung, giữ gìn khả năng sinh sản cho bệnh nhi trong tương lai.

Ca mổ căng thẳng, quyết định trong thời khắc then chốt

Sáng 28/1, khi tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhi đã được kiểm soát ở mức cho phép, ê-kíp quyết định tiến hành phẫu thuật. Trước giờ vào phòng mổ, bệnh nhi hoảng sợ, liên tục khóc. Các bác sĩ và điều dưỡng đã dành nhiều thời gian trấn an cháu bé và gia đình bằng những lời động viên giản dị nhưng đầy yêu thương.

Bệnh nhi rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Công tác gây mê được thực hiện hết sức thận trọng do xét nghiệm cho thấy bệnh nhi có dấu hiệu tan máu, làm tăng nguy cơ biến chứng trong và sau phẫu thuật. Sau khi hội ý kỹ lưỡng, ê-kíp quyết định lựa chọn phẫu thuật nội soi – phương án khó nhưng cần thiết, đòi hỏi thao tác chính xác tuyệt đối và can thiệp tối thiểu.

Khi tiếp cận ổ bụng, các bác sĩ phát hiện khối u buồng trứng kích thước khoảng 10–15 cm, xoắn một vòng, tím đen, có nhiều giả mạc và mạc nối lớn dính vào khối u, đã xuất hiện dấu hiệu hoại tử – chính là nguyên nhân khiến bệnh nhi đau đớn kéo dài nhiều ngày.

Từng bước bóc tách được thực hiện cẩn trọng, từng mạch máu được kiểm soát chặt chẽ, với mục tiêu không chỉ loại bỏ khối u mà còn giữ lại tối đa mô buồng trứng lành và bảo tồn tử cung cho trẻ.

Sau nhiều giờ phẫu thuật trong điều kiện căng thẳng, ca mổ đã kết thúc thành công. Bệnh nhi qua cơn nguy kịch, được bảo tồn cơ quan sinh sản và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc hồi phục sau mổ.

Thành công của ca bệnh một lần nữa khẳng định năng lực chuyên môn, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Trung ương – nơi không chỉ điều trị bệnh lý trước mắt, mà còn luôn đặt mục tiêu bảo vệ trọn vẹn tương lai sức khỏe sinh sản và chất lượng sống cho người bệnh, đặc biệt là các bệnh nhi còn rất nhỏ tuổi.