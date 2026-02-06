Nối thành công bàn tay của nam công nhân bị chém đứt lìa khi tăng ca đêm

TPO - Trong giờ tăng ca đêm, nam công nhân do sơ ý, đã bị máy công nghiệp cuốn và chém lìa hoàn toàn bàn tay trái. Trước nguy cơ mất chi vĩnh viễn nếu không được can thiệp kịp thời, các bác sĩ đã xuyên đêm thực hiện cuộc vi phẫu, nối thành công bàn tay cho nạn nhân.

Theo thông tin từ bệnh viện Đa khoa Xuyên Á tối 5/2, vụ tai nạn xảy ra trong ca làm việc đêm. Anh T.P.H. (32 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh) đang vận hành máy thì bất cẩn để tay vướng vào bộ phận đang hoạt động. Lực cuốn mạnh khiến bàn tay trái của nạn nhân bị dập nát và đứt lìa.

Ngay sau tai nạn, đồng nghiệp đã hỗ trợ giải cứu, sơ cứu ban đầu và nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Ngay khi tiếp nhận, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á lập tức kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn. Ê kíp cấp cứu phối hợp cùng khoa Chấn thương Chỉnh hình nhanh chóng đánh giá mức độ tổn thương, đồng thời bảo quản đúng cách phần chi thể đứt lìa. Trên cơ sở đó, các bác sĩ thống nhất chỉ định phẫu thuật vi phẫu nối chi ngay trong đêm, chạy đua với thời gian để giữ lại bàn tay cho người bệnh.

Các bác sĩ đã thực hiện cuộc vi phẫu cấp cứu ngay trong đêm giữ lại bàn tay cho người bệnh

ThS.BS Nguyễn Hoàng Cương, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình của bệnh viện cho biết, dưới kính vi phẫu, ê kíp bác sĩ tiến hành làm sạch vết thương, xử lý tổn thương xương, sau đó nối lại hệ thống mạch máu, dây thần kinh, gân và cơ. Những cấu trúc chỉ vài milimet đòi hỏi thao tác chính xác gần như tuyệt đối, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến ca nối chi thất bại.

Sau 6 giờ căng thẳng, ca vi phẫu kết thúc với tín hiệu khả quan. Các mối nối thông tốt, bàn tay bệnh nhân hồng ấm trở lại, cho thấy tuần hoàn đã được tái lập. Đây là dấu hiệu quan trọng, quyết định khả năng tiếp tục nuôi sống chi thể trong giai đoạn hậu phẫu.

Nạn nhân sau đó được chuyển về khoa điều trị chuyên sâu để theo dõi sát. Những ngày đầu sau mổ được xem là giai đoạn bản lề, khi nguy cơ tắc mạch, nhiễm trùng hay hoại tử chi vẫn hiện hữu. Mọi thay đổi nhỏ về màu da, nhiệt độ, cảm giác hay lượng máu nuôi đều được ekip y tế theo dõi liên tục.

Hiện tại, sau 5 ngày phẫu thuật, sức khỏe anh H. ổn định, các ngón tay hồng hào và bàn tay đang hồi phục theo hướng tích cực.

Theo BS Cương, nối được chi thể mới chỉ là bước khởi đầu của quá trình điều trị. Mục tiêu sau cùng của vi phẫu không chỉ dừng ở việc giữ lại bàn tay mà còn hướng đến phục hồi chức năng vận động và cảm giác. Người bệnh cần được theo dõi chặt chẽ, điều trị nội khoa phù hợp và tập phục hồi chức năng đúng thời điểm để tối ưu kết quả lâu dài.

Bàn tay của bệnh nhân đã tưới máu tốt sau khi được nối lại thành công

Trong những tuần tiếp theo, khi tình trạng chi thể ổn định, anh H. sẽ được xây dựng phác đồ phục hồi chức năng cá thể hóa, bao gồm tập vận động thụ động, chủ động, kích thích cảm giác và tăng dần biên độ vận động. Đây là quá trình đòi hỏi sự kiên trì của người bệnh cùng sự đồng hành sát sao của đội ngũ bác sĩ và kỹ thuật viên.

Về mặt chuyên môn, bác sĩ cho biết với các trường hợp được can thiệp sớm, mối nối thông tốt và tuân thủ nghiêm ngặt điều trị hậu phẫu, khả năng phục hồi vận động và cảm giác của bàn tay là khả quan. Người bệnh có thể từng bước trở lại sinh hoạt cá nhân, lao động nhẹ và cải thiện chất lượng cuộc sống.