Khởi tố đối tượng uống rượu điều khiển xe máy gây tai nạn khiến một người chết ở Sơn La

TPO - Do điều khiển xe mô tô trong tình trạng có nồng độ cồn trong máu, không đi đúng phần đường, Lò Văn Long (SN 1993, trú tại phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La) đã gây ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La thi hành các quyết định tố tụng đối với Lò Văn Long (dấu X)

Ngày 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lò Văn Long về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào ngày 24/11/2025, tại Km306+450m đường tránh Quốc lộ 6, đoạn qua bản Hôm, phường Chiềng Cơi, Lò Văn Long điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 26AD-022.84 lưu thông theo hướng Điện Biên – Sơn La.

Khi đến địa điểm trên, xe mô tô do Long điều khiển đã va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 27B1-937.72 do ông Giàng A.C. (trú tại xã Búng Lao, tỉnh Điện Biên) điều khiển theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến ông C. tử vong tại chỗ, còn Lò Văn Long bị thương, được đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện địa phương.

Kết quả điều tra xác định, thời điểm xảy ra tai nạn, Lò Văn Long điều khiển phương tiện tham gia giao thông trong tình trạng trong máu có nồng độ cồn. Do say say rượu, Long không đi đúng phần đường, làn đường theo quy định. Hành vi này đã trực tiếp gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm chết một người.

Hiện vụ án đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La điều tra, làm rõ.