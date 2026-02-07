Phát hiện vụ tàng trữ trái phép số lượng lớn súng đạn ở TPHCM

TPO - Ngày 7/2, Công an TPHCM cho biết, trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an thành phố đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng chuyên mua bán, tàng trữ trái phép súng, đạn và linh kiện vũ khí quân dụng với số lượng lớn, hoạt động tinh vi qua mạng xã hội.

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh nội địa Công an TPHCM đã phát hiện Nguyễn Thanh Hiếu (38 tuổi, ngụ phường An Lạc) có dấu hiệu tàng trữ, mua bán trái phép súng, đạn, linh kiện súng quân dụng, vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ.

Clip Công an TPHCM triệt phá đường dây mua bán vũ khí nguy hiểm.

Theo điều tra ban đầu, Hiếu tạo lập nhiều tài khoản mạng xã hội với thông tin khác nhau, hoạt động khép kín và hết sức cảnh giác nhằm thực hiện hành vi mua bán trái phép vũ khí. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh nội địa đã phối hợp các đơn vị liên quan bắt quả tang, đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 3 khẩu súng, 92 hộp tiếp đạn, hàng trăm viên đạn, cùng số lượng lớn linh kiện súng, vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ. Quá trình điều tra xác định, từ năm 2016 đến thời điểm bị phát hiện, Nguyễn Thanh Hiếu đã thông qua mạng xã hội bán nhiều súng, đạn, linh kiện súng và công cụ hỗ trợ cho nhiều người trên địa bàn TPHCM và các tỉnh, thành lân cận.

Hiếu cùng tang vật

Ngày 5/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Hiếu về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo Điều 304 Bộ luật Hình sự năm 2015. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các cá nhân có liên quan.

Công an TPHCM khuyến cáo việc tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ là hành vi đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng. Người dân không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm và kịp thời tố giác tội phạm khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.