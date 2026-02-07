Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Phát hiện vụ tàng trữ trái phép số lượng lớn súng đạn ở TPHCM

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 7/2, Công an TPHCM cho biết, trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an thành phố đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng chuyên mua bán, tàng trữ trái phép súng, đạn và linh kiện vũ khí quân dụng với số lượng lớn, hoạt động tinh vi qua mạng xã hội.

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh nội địa Công an TPHCM đã phát hiện Nguyễn Thanh Hiếu (38 tuổi, ngụ phường An Lạc) có dấu hiệu tàng trữ, mua bán trái phép súng, đạn, linh kiện súng quân dụng, vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ.

Clip Công an TPHCM triệt phá đường dây mua bán vũ khí nguy hiểm.

Theo điều tra ban đầu, Hiếu tạo lập nhiều tài khoản mạng xã hội với thông tin khác nhau, hoạt động khép kín và hết sức cảnh giác nhằm thực hiện hành vi mua bán trái phép vũ khí. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh nội địa đã phối hợp các đơn vị liên quan bắt quả tang, đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 3 khẩu súng, 92 hộp tiếp đạn, hàng trăm viên đạn, cùng số lượng lớn linh kiện súng, vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ. Quá trình điều tra xác định, từ năm 2016 đến thời điểm bị phát hiện, Nguyễn Thanh Hiếu đã thông qua mạng xã hội bán nhiều súng, đạn, linh kiện súng và công cụ hỗ trợ cho nhiều người trên địa bàn TPHCM và các tỉnh, thành lân cận.

copy-66415833-655e-4deb-a21f-ae39dba151c2.jpg
Hiếu cùng tang vật

Ngày 5/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Hiếu về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo Điều 304 Bộ luật Hình sự năm 2015. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các cá nhân có liên quan.

Công an TPHCM khuyến cáo việc tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ là hành vi đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng. Người dân không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm và kịp thời tố giác tội phạm khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Nguyễn Dũng
#Vũ khí #Sử dụng vũ khí nguy hiểm #Khám xét và thu giữ vũ khí #Vận chuyển và tàng trữ vũ khí #Phát hiện vũ khí trong khu dân cư #Công an TPHCM #An ninh chính trị nội địa #Mạng xã hội #Mua bán vũ khí #Súng đạn

Xem thêm

Cùng chuyên mục