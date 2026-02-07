Đang trên đường bị bao hàng rơi từ xe tải đè trúng người

TPO - Một xe tải chở hàng "quá khổ", "vượt nóc" đang lưu thông trên đường thì vướng dây điện sau đó một bao hàng rơi xuống trúng người điều khiển xe máy khiến người này bị thương.

Ngày 7/2, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TPHCM cho biết, Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một tài xế về các lỗi: Chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép và làm rơi vãi hàng hóa trên đường bộ gây mất an toàn giao thông.



Clip sự việc.

Tổng mức xử phạt đối với tài xế là 5,5 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Chủ phương tiện cũng bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng theo quy định.

Ngày 3/2, Đội CSGT Phú Lâm (Phòng CSGT Công an TPHCM) tiếp nhận phản ánh của người dân về một xe ô tô tải chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép khi lưu thông trên đường Hồ Học Lãm, gây mất an toàn giao thông.

Hình ảnh xe tải chở hàng vi phạm giao thông.

Cùng thời điểm, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một xe tải chở hàng vượt quá chiều cao cho phép khi lưu thông trên đường thì bất ngờ một bao hàng rơi từ trên nóc xe xuống trúng người đi xe máy khiến người này ngã lăn ra đường.

Ngay sau đó, tổ công tác Đội CSGT Phú Lâm đã triển khai lực lượng đến hiện trường kiểm tra, xác minh. Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định xe ô tô tải biển số 54V-6XXX do tài xế N.T.P. (SN 1988, ngụ tỉnh Bến Tre) điều khiển đã chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép hơn 1 mét so với thành xe.

Lực lượng chức năng kiểm tra xe tải.

Đáng chú ý, trong quá trình lưu thông, phương tiện này còn làm rơi một bao hàng xuống mặt đường, khiến một người điều khiển xe mô tô đi phía sau bị thương.

Theo CSGT, hành vi chở hàng vượt chiều cao tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các vi phạm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.